Петербуржец устроил поножовщину в магазине: он напал на посетителей, есть пострадавшие — кадры

Ранение получили минимум четыре человека Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге. От его агрессивного поведения пострадали минимум четыре человека.

Как пояснил «Фонтанке» читатель, всё произошло в «О’кее» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова 25 октября. Со слов его супруги, которая в это время была в магазине, дебош в супермаркете устроил мужчина — с виду, далёкий от адекватности. Он бросал бутылками, а потом схватил с витрины нож и ранил покупателей.

Источник: читатель «Фонтанки»

Другой читатель рассказал всю хронологию событий.

— Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. В середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху, — объяснил он «Фонтанке». После нападавшего скрутили и завалили на пол.

По данным «Фонтанки», пострадали шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Это охранник и женщина-покупательница.