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Происшествия Новосибирец на Hyundai не пропустил скорую — кадры, как внедорожник мешает врачам проехать по Советскому шоссе

Новосибирец на Hyundai не пропустил скорую — кадры, как внедорожник мешает врачам проехать по Советскому шоссе

Машины стояли на красном сигнале светофора

1 817
21 комментарий

Инцидент произошел на Советском шоссе

В Новосибирске водитель внедорожника не пропустил машину скорой помощи. Спецтранспорт со включенными сигналами стоял на светофоре за автомобилем — соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, инцидент произошел на Советском шоссе. Перед машиной с медиками стоял автомобиль Hyundai Creta.

Ситуация на дороге попала на видео

На видео можно заметить, как машины стоят на дороге, когда перед ними горит запрещающий сигнал светофора. Судя по кадрам, внедорожник находится первым в ряду, но не дает проехать спецтранспорту. Водитель уезжает с места, когда для машин включается зеленый свет.

Отметим, у автомобиля скорой помощи работали специальный звуковой сигнал. НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием. В ведомстве сообщили, что информацию направили в полк ДПС.

Весной прошлого года полицейские искали водителя, который не пропускал машину скорой помощи, спешащую к месту ДТП. После аварии погиб подросток.

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ПО ТЕМЕ
Скорая помощь Госавтоинспекция Новосибирск Советское шоссе
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Комментарии
26
эксбад
25 минут
Ну да, уже ж было подобное, когда водитель выехал за стоп-линию ,чтобы пропустить скорую, и ему за это штраф прислали(
282558467
14 минут
ЗАГУГЛИЛ 1 Стоит пропустить машину, выехав за стоп-линию, или нет? Ответ – нет, вы не обязаны этого делать. Штраф за непропуск кареты скорой помощи в этом случае вам не выпишут, поскольку вы соблюдаете сигнал светофора, не совершаете маневров и не являетесь помехой. Скорая может объехать вас по “встречке”. 2 Если водитель стоит на запрещающий сигнал светофора и перед ним нет автомобилей, он так же обязан уступить дорогу скорой помощи проехав вперед за стоп линию. В данном случае водитель не допустит нарушений ПДД, так как действовал он в условиях крайней необходимости. И как правильно то по итогу?
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