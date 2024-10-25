Новосибирец на Hyundai не пропустил скорую — кадры, как внедорожник мешает врачам проехать по Советскому шоссе

Инцидент произошел на Советском шоссе Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирске водитель внедорожника не пропустил машину скорой помощи. Спецтранспорт со включенными сигналами стоял на светофоре за автомобилем — соответствующие кадры опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По его данным, инцидент произошел на Советском шоссе. Перед машиной с медиками стоял автомобиль Hyundai Creta.

Ситуация на дороге попала на видео Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На видео можно заметить, как машины стоят на дороге, когда перед ними горит запрещающий сигнал светофора. Судя по кадрам, внедорожник находится первым в ряду, но не дает проехать спецтранспорту. Водитель уезжает с места, когда для машин включается зеленый свет.

Отметим, у автомобиля скорой помощи работали специальный звуковой сигнал. НГС обратился в отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска за комментарием. В ведомстве сообщили, что информацию направили в полк ДПС.