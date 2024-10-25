Жители взбунтовались против цыган: беспорядки в Челябинской области закончились стрельбой и задержанием десятков людей — новые подробности

Силовики задержали более 40 человек за мелкое хулиганство Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В городе Коркино (Челябинская область) ночь прошла неспокойно. Местные жители устроили массовые беспорядки после убийства таксистки. Известно, что на свой последний выезд она ездила к цыганам, живущим по соседству. После ее нашли мертвой с множеством ножевых ранений. Собрали все, что известно о происшествии и его последствиях.

Из-за чего все началось

Город взволновало убийство местной жительницы Елены Сарафановой. Мать двоих детей работала в такси. Утром 24 октября ее нашли мертвой в частном секторе. У женщины были ножевые ранения.

— Ее зарезали, там три или четыре ножевых. Выбросили из машины, — рассказал коллега погибшей Дмитрий. — Машина стояла чуть дальше — то ли угнать ее хотели, то ли что. На связь наша коллега не выходила, тревожную кнопку не нажимала — видимо, просто не успела.

Елене было 40 лет Источник: соцсети











Последний вызов в ту смену был к местным цыганам. Именно их стали подозревать как местные жители, так и силовики. Позднее задержали двух подозреваемых. Одному из них 17 лет, другому — 19.

— В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личности двоих молодых людей, информация о розыске которых была передана в соседние территориальные органы внутренних дел. В настоящее время причастность одного из разыскиваемых не подтверждена, с другим работают сотрудники следственных органов СУ СК России по Челябинской области, — прокомментировали в региональном главке МВД нашим коллегам из 74.RU.

Силовики предполагают, что между водителем и подростком произошел конфликт. Закончился он поножовщиной. После молодой человек выбросил ее тело и скрылся.

Как отреагировали местные жители

Через пару часов после задержания местные вышли на улицы города и направились к цыганскому кварталу. У дома задержанного они устроили беспорядки: начали кидать камни в окна и даже поджигали машины. Собравшуюся толпу разгонял ОМОН, Росгвардия и другие силовые структуры. На место выезжали представители губернатора Алексея Текслера.

Источник: 74.RU

По данным областного правительства, на улицы вышли около 150 человек. Они окружали дом и требовали наказать виновных. В ответ на это хозяин открыл стрельбу по собравшейся толпе. Он ранил двух мужчин, которых отправили в больницу, а потом скрылся.

Чем закончились беспорядки

В результате хозяина дома тоже задержали вслед за потенциальными убийцами таксистки Елены Сарафановой. Силовики завели на него уголовное дело о покушении на убийство и провели обыски. В доме 58-летнего цыгана нашли оружие.

Помимо него силовики задержали 43 участника беспорядков, сообщил 74.RU источник в правоохранительных органах. На них оформили административные протоколы за мелкое хулиганство и отпустили домой.

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