«Все повалились, как кегли»: пассажиры — об аварии с новым троллейбусом в Новосибирске

Вечером 24 октября троллейбус «Горожанин» с пассажирами влетел в столб Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Стали известны подробности аварии с новым троллейбусом № 24, который врезался в столб вечером 24 октября в Новосибирске. По словам пассажиров, их транспорт подрезал автобус.

В социальных сетях пострадавшие делятся подробности ДТП с троллейбусом №24, которое произошло вечером 24 октября. Новый стильный транспорт влетел в столб, в момент аварии салон был заполнен пассажирами. По словам очевидцем, троллейбус попал в ДТП из-за автобуса, который его подрезал.

— Удар был такой сильный, появился синяк на локте и руке, теперь болит и шея. Женщина с сидения вылетела на площадку, тоже сильно ударилась. Все повалились, как кегли, — пишет пассажирка в комментариях в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Сегодня ехала в этом троллейбусе, меня просто пронесло. Реально половина троллейбуса попадала, некоторые очень сильно ударились о поручни и друг о друга, много женщин в возрасте не удержалось. Все, кто стоял, оказались на полу. Очень резко затормозил на повороте. После все начали вставать, стонать от боли, кому-то даже плохо стало, — пишет другая пассажирка.

Также, по словам очевидцев, из-за аварии пришлось пересесть на другой транспорт, некоторые выбрали автобусы и заплатили за проезд заново.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, с просьбой прокомментировать аварию и рассказать о пострадавших.

Недавно пассажирский автобус столкнулся с двумя автомобилями. В аварии пострадал 17-летний мальчик.