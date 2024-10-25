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Происшествия Более 35 школьников отравились на Камчатке — проверку устроили на бердской птицефабрике

Более 35 школьников отравились на Камчатке — проверку устроили на бердской птицефабрике

Птицефабрику в Новосибирской области проверили из-за отравления детей на Камчатке

1 977
5 комментариев

В яичной смеси, из которых готовили блины для детей, нашли сальмонеллу

Более 35 детей госпитализировали после отравления в школьной столовой на Камчатке. Из-за случившегося проверку провели на бердской птицефабрике «Алмаз».

Специалисты выяснили, что дети перед отравлением ели блины в школьной столовой. Проанализировав продукцию, Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в яичной смеси, ее использовал для изготовления блинов АО «Петропавловский хлебокомбинат».

АО «Петропавловский хлебокомбинат», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 1994 году. Генеральный директор — Вадим Повзнер. На конец 2023 года выручка организации составила 830,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 36,5 миллиона рублей.

— По информации Роспотребнадзора, хлебокомбинат изготавливает меланж из яиц, поступающих от бердской птицефабрики «Алмаз» (Новосибирская область), — сообщают в управлении.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Алмаз» образовано в 1994 году. Директором числится Елена Золоторева, учредителем — Виталий Голубев. На конец 2023 года выручка птицефабрики составила 174,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 20,6 миллиона рублей.

Как сообщила НГС директор «Алмаза» Елена Золоторева, после случившегося на птицефабрике была проверка от Роспотребнадзора и прокуратуры.

— В наших яйцах ничего не найдено, сальмонелла была в яичной смеси, она могла быть на грязной посуде или грязных рукавах. У нас все в порядке, — добавила Елена Золоторева.

Журналист направил запрос в местный Россельхознадзор и АО «Петропавловский Хлебкомбинат».

Недавно в детском саду отравились несколько детей. У части из них диагностировали сальмонеллез.

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Птицефабрика Школьники Отравление Сальмонелла
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Комментарии
5
Автопассажироход
45 минут
чтоб не было сальмонеллы из сырья надо коки мыть и термообрабатывать. Дома перед хранением мою с мылом.
Гость
31 минута
И причём здесь Бердская птицефабрика, если меланж из яиц изготовили на хлебокомбинате.? Именно там нарушили технологию и санитарные нормы, а возможно и срок хранения. А на птицефабрике, что в хлорке яйца купать для тех, кто не способен соблюдать гигиену? И ещё - при прожарке блинов сальмонеллы должны были погибнуть, явно просроченный этот меланж, а возможно и блины.
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