Более 35 школьников отравились на Камчатке — проверку устроили на бердской птицефабрике

В яичной смеси, из которых готовили блины для детей, нашли сальмонеллу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Более 35 детей госпитализировали после отравления в школьной столовой на Камчатке. Из-за случившегося проверку провели на бердской птицефабрике «Алмаз».

Специалисты выяснили, что дети перед отравлением ели блины в школьной столовой. Проанализировав продукцию, Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в яичной смеси, ее использовал для изготовления блинов АО «Петропавловский хлебокомбинат».

АО «Петропавловский хлебокомбинат», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 1994 году. Генеральный директор — Вадим Повзнер. На конец 2023 года выручка организации составила 830,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 36,5 миллиона рублей.

— По информации Роспотребнадзора, хлебокомбинат изготавливает меланж из яиц, поступающих от бердской птицефабрики «Алмаз» (Новосибирская область), — сообщают в управлении.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Алмаз» образовано в 1994 году. Директором числится Елена Золоторева, учредителем — Виталий Голубев. На конец 2023 года выручка птицефабрики составила 174,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 20,6 миллиона рублей.

Как сообщила НГС директор «Алмаза» Елена Золоторева, после случившегося на птицефабрике была проверка от Роспотребнадзора и прокуратуры.

— В наших яйцах ничего не найдено, сальмонелла была в яичной смеси, она могла быть на грязной посуде или грязных рукавах. У нас все в порядке, — добавила Елена Золоторева.

Журналист направил запрос в местный Россельхознадзор и АО «Петропавловский Хлебкомбинат».