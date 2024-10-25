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Происшествия подробности Из-за ее убийства подняли бунт. Всё, что известно о таксистке, которую зарезали в Челябинской области

Из-за ее убийства подняли бунт. Всё, что известно о таксистке, которую зарезали в Челябинской области

В ходе беспорядков ранили двоих человек

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3 комментария

Елене было 40 лет

В Челябинском городе Коркино случились массовые беспорядки из-за убийства 40-летней таксистки. В случившемся подозревают одного из ее пассажиров — 17-летнего молодого человека. По версии следствия, парень не менее четырех раз ранил таксистку ножом. В этом материале мы собрали всё, что известно о ситуации.

Что известно об убитой

Погибшую зовут Елена Сарафанова. У нее остались муж, двое сыновей и мать, передают наши коллеги из 74.RU. Елена — старшая сестра ученицы уральского драматурга Николая Коляды, Анны Батуриной, пишет портал 66.RU.

Анна оставила о Елене трогательные слова в своих соцсетях.

— Она была очень красивая, особенно эти необыкновенные темно-серые глаза на узком лице, огромные и печальные, пасмурные озёра с густым камышом пепельных ресниц.
Я всерьез любовалась ее острым подбородочком, маленькими и дерзко очерченными губами, скулами, прямой линией носа и веснушками, которые она так ненавидела, — написала Анна.

—  Она была неисправимой идеалисткой, верила, что когда-нибудь мы соберемся за бокальчиком чая на даче, несмотря на расстояния, рассинхрон, на все наши разногласия и бесконечную суету, как будто ничего этого не было, как в детстве, когда от смеха до слёз одно мгновение, — написала сестра погибшей.

Волнения в Коркино

Вечером, 24 октября, в городе, где случился инцидент, начались массовые беспорядки. Люди поджигали машины и дома, кидали в окна камни, ругались с полицией. В это время цыгане целыми семьями спешно покидали Коркино.

Два человека получили огнестрельные ранения, передает 74.RU. Им оказана вся необходимая помощь, травмы не угрожают жизни.

По информации 74.RU, в отдел полиции Коркино доставили около трех десятков человек. Это предварительные данные.

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Устроившие погром жители Коркино обвиняют власти в том, что они ничего не делают, чтобы погасить социальный конфликт с цыганами.

Реакция властей

Заместитель главы Коркинского муниципального округа Мария Сейидова ответила на нападки.

— В соответствии с действующим законодательством и государственной политикой у нас лица цыганской национальности являются гражданами Российской Федерации. Они так же живут в соответствии со всеми законами. Каких-либо целенаправленных действий в отношении этой группы лиц мы совершать не можем, это запрещено. Если какие-либо нарушения данные лица совершали ранее, эти вопросы решали правоохранительные органы, — прокомментировала она 74.RU.

По словам Марии Сейидовой, сейчас в районе поселка Тимофеевка удалось погасить конфликтную ситуацию.

В администрации началось совещание, утром пройдет заседание комиссии по вопросам противодействия экстремизму.

На события в Коркино отреагировал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вот официальное заявление властей:

— По поручению главы региона для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления в Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам. На месте работают сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, подразделения сил специального назначения Росгвардии.

Семье погибшей женщины по поручению главы региона будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Расследование

По информации следственного управления Следственного комитета по Челябинской области, в настоящее время подозреваемый в убийстве женщины задержан, ведется следствие.

В СКР сообщили, что расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А. И. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.

Всю информацию о случившемся мы собирали в онлайн-трансляции.

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Убийство Бунт Беспорядки ОМОН Полиция
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Комментарии
4
bla-bla-bla
18 минут
Среди волков жить, по-волчьи аыть...
Гость
16 минут
Цыгане хотя и граждане РФ, но НЕ Живут по законам РФ. Они законов и полицию не боятся. А вот агрессивную толпу, пришедшую мстить за убийство - боятся.
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