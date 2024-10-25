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Происшествия В Челябинской области убили таксистку. Местные бунтуют и жгут машины, их разгоняет ОМОН

В Челябинской области убили таксистку. Местные бунтуют и жгут машины, их разгоняет ОМОН

Рассказываем, что известно о ЧП

778
8 комментариев

ОМОН задерживает людей

В Челябинском городе Коркино происходят массовые беспорядки. Там люди стреляют друг в друга и устраивают пожары, толпу разгоняет ОМОН. Волнения начались из-за убийства 40-летней таксистки — ее тело обнаружили накануне вечером на одной из улиц города.

У женщины были ножевые раны, у погибшей осталось двое детей. Перед этим таксистка ездила на вызов к местным цыганам, именно их теперь подозревают в убийстве. Дело расследует областной Следственный комитет.

По Сети распространились фото подозреваемых

Одного из подозреваемых уже задержали — это 17-летний подросток. По данным следствия, во время поездки между ним и таксисткой случился конфликт, после которого парень нанес женщине не менее четырех ножевых ранений в грудь. В ближайшее время ему предъявят обвинение и решат вопрос об избрании меры пресечения.

Из-за случившегося в Коркино начались массовые волнения. Люди собрались у дома задержанного: они кидают в окна камни и кричат на полицию.

Некоторые устраивают поджоги.

На место происшествия съехались десятки полицейских машин, передают наши коллеги из 74.RU. Силовики задерживают жителей.

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Бунт полиция ОМОН Убийство Убили
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Комментарии
8
Libertу
31 минута
Вот и бунты по всей стране поднимаются - всё верно делают.
Гость
25 минут
Наказать гадов !!!
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