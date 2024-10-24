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Происшествия Троллейбус, переполненный пассажирам, врезался в столб в Новосибирске — его подрезал автобус

Троллейбус, переполненный пассажирам, врезался в столб в Новосибирске — его подрезал автобус

Авария произошла на перекрёстке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого

1 367
5 комментариев

Обстоятельства аварии устанавливаются

В Новосибирске вечером 24 октября троллейбуса №24 врезался в столб перекрёстке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого. Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла из-за того, что общественный транспорт подрезал автобус.

— Люди все попадали, сильный удар, а нас просто высадили из троллейбуса! У кого рука болит, у кого шея. Одна женщина держалась за спину, другая хромала, — говорится в посте.

Очевидец добавил, что водитель автобуса, подрезавший троллейбус, остановился рядом с местом ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее новосибирец на машине вылетел с моста в реку. Мужчина погиб до приезда скорой.

Если вы стали свидетелем этой аварии, или сами пострадали в ней, то свяжитесь с редакцией НГС.

Звоните8-923-157-00-00
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Комментарии
5
260959271
12 минут
троллейбус новый жалко (
Гость
13 минут
Тролейбус 29 млн стоил в 22 году(сейчас все 45 будет) хватит народное достояние разбазаривать!
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