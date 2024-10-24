Троллейбус, переполненный пассажирам, врезался в столб в Новосибирске — его подрезал автобус

Обстоятельства аварии устанавливаются Источник: «АСТ-54 Black», Елена Латыпова / NGS55.RU











В Новосибирске вечером 24 октября троллейбуса №24 врезался в столб перекрёстке улиц Тайгинской и Богдана Хмельницкого. Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», авария произошла из-за того, что общественный транспорт подрезал автобус.

— Люди все попадали, сильный удар, а нас просто высадили из троллейбуса! У кого рука болит, у кого шея. Одна женщина держалась за спину, другая хромала, — говорится в посте.

Очевидец добавил, что водитель автобуса, подрезавший троллейбус, остановился рядом с местом ДТП. На месте работают сотрудники ГАИ, обстоятельства аварии устанавливаются.