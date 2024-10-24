Под окнами общежития СибГУТИ нашли мертвого студента

Тело накрыто простыней Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU, «Новосибирский паблик»











Жители Новосибирска сообщили, что окнами общежития СибГУТИ лежит тело человека. Кадры с телом накрытым простыней опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

— Труп лежит перед общагой СибГУТИ. Студент сегодня выпал из окна, — говорится в посте.

В пресс-службе регионально и СК подтвердили информацию об обнаружении тела.

— По факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка. Следователь выехал на место происшествия. Обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.