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Происшествия Под окнами общежития СибГУТИ нашли мертвого студента

Под окнами общежития СибГУТИ нашли мертвого студента

На месте работают следователи

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Тело накрыто простыней

Жители Новосибирска сообщили, что окнами общежития СибГУТИ лежит тело человека. Кадры с телом накрытым простыней опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

— Труп лежит перед общагой СибГУТИ. Студент сегодня выпал из окна, — говорится в посте.

В пресс-службе регионально и СК подтвердили информацию об обнаружении тела.

— По факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка. Следователь выехал на место происшествия. Обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Корреспондент НГС обратился в приемную СибГУТИ для комментария по этой ситуации, там порекомендовали обратиться в пресс-службу. В пресс-службе на звонки журналиста никто не ответил.

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Тело под окнами Новосибирск Происшествие
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Вакцинация даёт о себе знать
Гость
42 минуты
Соболезнования родным
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