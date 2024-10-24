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Происшествия Машина разлетелась по дороге: в ДТП с фурой на новосибирской трассе погиб водитель Lada Kalina

Машина разлетелась по дороге: в ДТП с фурой на новосибирской трассе погиб водитель Lada Kalina

Авария произошла сегодня, 24 октября

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От удара машина сильно пострадала

В Кочковском районе Новосибирской области в ДТП с фурой погиб водитель Lada Kalina. Авария произошла сегодня, 24 октября.

Как рассказали в пресс-службе ГАИ по Новосибирской области, 64-летний водитель Lada Kalina ехал по автодороге К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» со стороны Новосибирска. По предварительной информации, на 178 километра трассы он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой машиной Volvo.

У фуры пострадало колесо

От удара автомобиль Lada Kalina сильно пострадала и её фрагменты повредили попутный автомобиль Lada Priora.

Водитель Lada Kalina от полученных травм скончался до приезда скорой. На месте работают сотрудники Госавтоинспеции, следственная группа полиции. Обстоятельства устанавливаются.

В Новосибирске водитель Toyota Corolla насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло вчера.

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Новосибирск ДТП Фура ГАИ
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