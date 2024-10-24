«А может это просто мираж?»: после концерта культовой группы 90-х три женщины подрались с мужчиной

Потасовка произошла после концерта группы «Мираж» Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Три сибирячки устроили потасовку с мужчиной на парковке торгового центра «Малинка» после концерта группы «Мираж». Видео, как женщины преследуют мужчину опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Судя по кадрам, между несколькими женщинами и одним мужчиной произошел конфликт. Сибирячки пытались схватить мужчину, он в свою очередь оборонялся и один раз пнул женщину. После уже толпа из трех человек ходила кругами за мужчиной, он же убегал.

— Вы зачем толпой за мной ходите? — спрашивает он.

Звук на видео пришлось убрать из-за нецензурной лексики Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

НГС позвонил в торговый центр «Малинка» администратор отметила, что подобное комментировать не может и посоветовала обратиться в ресторан «Максимилианс», именно там проходил вчера концерт группы «Мираж». Получить комментарий от ресторана на момент публикации не удалось, по телефону в заведении никто не ответил.