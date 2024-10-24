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Происшествия «А может это просто мираж?»: после концерта культовой группы 90-х три женщины подрались с мужчиной

«А может это просто мираж?»: после концерта культовой группы 90-х три женщины подрались с мужчиной

В Новосибирске на улице после концерта группы «Мираж» подралась компания

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39 комментариев

Потасовка произошла после концерта группы «Мираж»

Три сибирячки устроили потасовку с мужчиной на парковке торгового центра «Малинка» после концерта группы «Мираж». Видео, как женщины преследуют мужчину опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Судя по кадрам, между несколькими женщинами и одним мужчиной произошел конфликт. Сибирячки пытались схватить мужчину, он в свою очередь оборонялся и один раз пнул женщину. После уже толпа из трех человек ходила кругами за мужчиной, он же убегал.

— Вы зачем толпой за мной ходите? — спрашивает он.

Звук на видео пришлось убрать из-за нецензурной лексики

НГС позвонил в торговый центр «Малинка» администратор отметила, что подобное комментировать не может и посоветовала обратиться в ресторан «Максимилианс», именно там проходил вчера концерт группы «Мираж». Получить комментарий от ресторана на момент публикации не удалось, по телефону в заведении никто не ответил.

Вы были участником конфликта или знаете почему произошла потасовка, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно в Горском микрорайоне рабочие с лопатами и ломами избили прохожих. Потасовка попала на видео.

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Потасовка Драка Концерт Группа Мираж
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Комментарии
42
Антонин Новый
20 минут
Музыка наааас связала.....
eskimos
33 минуты
встречаются как то на концерте бывшая, нынешняя и любовница...
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