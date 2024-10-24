«Мазда» на скорости сбила сибирячку — шокирующее видео с пешеходного перехода за «Мегой»

Водитель не успел затормозить Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Новосибирске на аварийном пешеходном переходе в районе «Меги» сбили 60-летнюю сибирячку. Видео момента ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Состояние перехода вызывает недовольство у местных жителей.

— За месяц на пешеходном переходе сбили уже три человека. Водители не останавливаются, и мы ждем, пока поток машин пройдет. Летом писали коллективное обращение в администрацию, но пока ситуация не меняется, — отметил подписчик канала.

На видео попало, как красная «Мазда» на скорости сбивает женщину. Затормозить водитель не успел.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

По информации Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло сегодня, 24 октября около 06:55.

— 38-летний водитель «Мазды» двигался по улице Тюменской. В пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала женщина, которая была доставлена в лечебное учреждение, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.