«Мазда» на скорости сбила сибирячку — шокирующее видео с пешеходного перехода за «Мегой»

В Новосибирске на аварийном пешеходном переходе в районе «Меги» сбили 60-летнюю сибирячку. Видео момента ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Состояние перехода вызывает недовольство у местных жителей.
— За месяц на пешеходном переходе сбили уже три человека. Водители не останавливаются, и мы ждем, пока поток машин пройдет. Летом писали коллективное обращение в администрацию, но пока ситуация не меняется, — отметил подписчик канала.
На видео попало, как красная «Мазда» на скорости сбивает женщину. Затормозить водитель не успел.
По информации Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло сегодня, 24 октября около 06:55.
— 38-летний водитель «Мазды» двигался по улице Тюменской. В пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала женщина, которая была доставлена в лечебное учреждение, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
Этой ночью в Новосибирске водитель Toyota Corolla насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Он скрылся с места ДТП и бросил машину в соседнем дворе.