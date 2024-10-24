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Происшествия «Мазда» на скорости сбила сибирячку — шокирующее видео с пешеходного перехода за «Мегой»

«Мазда» на скорости сбила сибирячку — шокирующее видео с пешеходного перехода за «Мегой»

Женщину доставили в больницу

5 286
46 комментариев

Водитель не успел затормозить

В Новосибирске на аварийном пешеходном переходе в районе «Меги» сбили 60-летнюю сибирячку. Видео момента ДТП опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Состояние перехода вызывает недовольство у местных жителей.

— За месяц на пешеходном переходе сбили уже три человека. Водители не останавливаются, и мы ждем, пока поток машин пройдет. Летом писали коллективное обращение в администрацию, но пока ситуация не меняется, — отметил подписчик канала.

На видео попало, как красная «Мазда» на скорости сбивает женщину. Затормозить водитель не успел.

По информации Госавтоинспекции Новосибирска, ДТП произошло сегодня, 24 октября около 06:55.

— 38-летний водитель «Мазды» двигался по улице Тюменской. В пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала женщина, которая была доставлена в лечебное учреждение, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

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Этой ночью в Новосибирске водитель Toyota Corolla насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Он скрылся с места ДТП и бросил машину в соседнем дворе.

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Комментарии
47
МАРГО
57 минут
Не люблю ездить в темное время суток, особенно осенью. Не видно же ни черта. Слепящие огни повсюду.
142514821
1 час
Из-за таких летунов поставят светофор и все будут стоять и ждать зеленого даже когда на перекрестке никого нет.
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