Фура не уступила дорогу «Тойоте» и снесла машину на проезде Энергетиков — пострадала семья с 7-летней девочкой

В Новосибирске в ДТП по проезде Энергетиков пострадала семья с 7-летней девочкой. ДТП произошло 23 октября, около 21:15.
— Грузовой автомобиль «Рено» при осуществлении правого поворота со среднего ряда не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Калдина», который двигался в попутном направлении в правом ряду, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
В ДТП пострадал 32-летний водитель «Тойоты» и его пассажирки — 31-летняя женщина и 7-летняя девочка.
Этой ночью в Новосибирске водитель Toyota Corolla насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Он скрылся с места ДТП и бросил машину в соседнем дворе.