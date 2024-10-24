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Происшествия Фура не уступила дорогу «Тойоте» и снесла машину на проезде Энергетиков — пострадала семья с 7-летней девочкой

Фура не уступила дорогу «Тойоте» и снесла машину на проезде Энергетиков — пострадала семья с 7-летней девочкой

Полиция проводит проверку

3 288
27 комментариев

Грузовик пытался повернуть направо

В Новосибирске в ДТП по проезде Энергетиков пострадала семья с 7-летней девочкой. ДТП произошло 23 октября, около 21:15.

— Грузовой автомобиль «Рено» при осуществлении правого поворота со среднего ряда не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Калдина», который двигался в попутном направлении в правом ряду, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

В ДТП пострадал 32-летний водитель «Тойоты» и его пассажирки — 31-летняя женщина и 7-летняя девочка.

«Тойота» получила серьезные повреждения

Этой ночью в Новосибирске водитель Toyota Corolla насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Он скрылся с места ДТП и бросил машину в соседнем дворе.

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Комментарии
28
Ханна Намити
44 минуты
пипец, носятся как угарелые на этих тягачах...прет как танк, всё по-фигу!
Татьяна 53
1 час
Выздоровления семье.
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