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Происшествия Водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода и бросил машину в соседнем дворе

Водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода и бросил машину в соседнем дворе

Сейчас полиция ищет того, кто был за рулем

3 766
16 комментариев

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи

В Новосибирске водитель Toyota Corolla насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло вчера, 23 октября, около 22:35 в районе дома 62 по улице Забалуева.

— Водитель совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После происшествия автомобиль с места скрылся, впоследствии был обнаружен в соседнем дворе. Проводятся разыскные мероприятия, водитель устанавливается, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Машину нашли в соседнем дворе

Пострадавшая женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Сейчас водителя ищет полиция.

Знаете погибшую или водителя? Свяжитесь с редакцией.

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Вчера седан Mitsubishi и кроссовер Infiniti столкнулись на пересечении улиц Писарева и Семьи Шамшиных в Новосибирске.

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Комментарии
16
Гость
1 час
Очень жаль... Но порой пешеходы ведут себя как бессмертные: абсолютно не боятся тонну железа летящего на них , считают, что смогут обогнать гоночный болид и выжить при столкновении с астероидом.
Гость
30 минут
Пешеходы бессмертные. Никто по сторонам не смотрит, не убеждаются, что их пропускают. Лицо кирпичом и идут. Мне вот интересно, водитель задумается, пешеход задумается и что дальше? Почему только водитель всегда виноват?
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