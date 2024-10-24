Водитель «Тойоты» насмерть сбил пешехода и бросил машину в соседнем дворе

В Новосибирске водитель Toyota Corolla насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. ДТП произошло вчера, 23 октября, около 22:35 в районе дома 62 по улице Забалуева.
— Водитель совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. После происшествия автомобиль с места скрылся, впоследствии был обнаружен в соседнем дворе. Проводятся разыскные мероприятия, водитель устанавливается, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Пострадавшая женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Сейчас водителя ищет полиция.
Вчера седан Mitsubishi и кроссовер Infiniti столкнулись на пересечении улиц Писарева и Семьи Шамшиных в Новосибирске.