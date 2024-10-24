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Происшествия подробности Турция нанесла военные удары по Сирии и Ираку. Она назвала это ответом на теракт: видео взрывов

Турция нанесла военные удары по Сирии и Ираку. Она назвала это ответом на теракт: видео взрывов

Число жертв увеличилось до пяти

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1 комментарий

Турция наносит удары по объектам Рабочей партии Курдистана

Турция нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии и Ираке. Министерство национальной обороны заявило, что операция проводится «в целях предотвращения террористических атак», сообщает местный телеканал TRT.

Напомним, 23 октября в Анкаре произошел теракт на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования. Боевики с автоматами подъехали ко входу на такси и бросили ручную гранату, а затем открыли огонь по людям. Жертвами теракта стали пять человек, еще 22 находятся в больницах, сообщали в МВД Турции.

О том, что к нападению может быть причастна Рабочая партия Курдистана (которая признана Анкарой террористической), ранее заявил глава ведомства Али Ерликая. Он отметил, что данные о личностях боевиков будут обнародованы позднее.

По данным СМИ, в общей сложности ВВС Турции уничтожили 32 объекта РПК. Атаки будут продолжены.

— Вооруженные силы Турции будут продолжать бороться с терроризмом ради выживания и безопасности нашей страны и нации, как и в прошлом, пока не останется ни одного террориста, — указано в заявлении министерства обороны.

ПО ТЕМЕ
Турция Теракт Анкара Ирак Сирия Террористы
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Комментарии
3
Гость
27 минут
Зеленский за это ответит!
Гость
2 минуты
Вот видите - никакое НАТО не мешает.
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