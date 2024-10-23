«Напряжение скакало как ненормальное»: жители улицы Советской в Новосибирске остались без электричества — что случилось

Электричество отключили около 19 часов вечера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вечером 23 октября в доме №62 по улице Советской отключили электричество. Об этом редакции НГС рассказала читательница Анна. По её словам, также свет пропал ещё в нескольких домах, а на перекрёстке улиц Советской и Писарева не работали светофоры.

— Жесть какая-то. Напряжение скакало как ненормальное, всё мигало, а потом совсем вырубилось, — рассказала НГС Анна.

Это произошло около 19 часов вечера. По словам читательницы, под отключение также попал детский сад. Об этом родителей предупредили в чате группы учреждения.

— Уважаемые родители! В городе авария на подстанции. Садик в данный момент питается от одной фазы. Плита и насосы системы отопления не работают. Аварию обещают устранить в течение 3 — 5 часов. Утром воспитатели напишут в группах актуальную информацию, — написали из детского сада около 21 часов вечера.

Отметим, что на муниципальном портале города данных об отключении света в Центральном районе Новосибирска не публиковали. Однако в диспетчерской службе города редакции НГС подтвердили, что аварийное отключение электроэнергии на улице Советской было, но проблему уже устранили. Сколько домов остались без света — не уточнили. В службе также отметили, что из-за отключения электричества в домах могут возникнуть проблемы с отоплением.

Редакция НГС направила запрос АО «РЭС» с просьбой прокомментировать ситуацию.