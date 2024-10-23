Сначала загорелся гараж: после пожара бердчанина увезли в больницу с ожогами лица

На улице Рогачева в Южном микрорайоне Бердска горят два частных дома и два гаража. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в пожаре есть пострадавшие.
— Один мужчина госпитализирован с ожогами лица, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
На месте возгорания работают 15 человек личного состава и четыре единицы техники. На момент публикации возгорание удалось локализовать.
По информации очевидцев пожара из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», изначально загорелся гараж, а затем пламя перекинулось на жилые строения.
21 октября спасатели назвали предварительную причину пожара, в котором погибла мать с двумя детьми: неосторожное обращение с огнем, но не исключена и детская шалость. Трагедия произошла 17 октября в поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области.