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Происшествия Сначала загорелся гараж: после пожара бердчанина увезли в больницу с ожогами лица

Сначала загорелся гараж: после пожара бердчанина увезли в больницу с ожогами лица

Пожар в Южном микрорайоне Бердска удалось локализовать

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Мужчина получил ожоги лица

На улице Рогачева в Южном микрорайоне Бердска горят два частных дома и два гаража. Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в пожаре есть пострадавшие.

— Один мужчина госпитализирован с ожогами лица, — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте возгорания работают 15 человек личного состава и четыре единицы техники. На момент публикации возгорание удалось локализовать.

По информации очевидцев пожара из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», изначально загорелся гараж, а затем пламя перекинулось на жилые строения.

21 октября спасатели назвали предварительную причину пожара, в котором погибла мать с двумя детьми: неосторожное обращение с огнем, но не исключена и детская шалость. Трагедия произошла 17 октября в поселке Посевная Черепановского района Новосибирской области.

Если вы знаете пострадавшего, свяжитесь с редакцией НГС

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