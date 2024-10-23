Намотало на столб: в центре Новосибирска разбился кроссовер Infiniti

Седан Mitsubishi и кроссовер Infiniti столкнулись на пересечении улиц Писарева и Семьи Шамшиных в Новосибирске.
Инцидент произошел 23 октября около торгового павильона по адресу Семьи Шамшиных, 95а/1. Фото с места ДТП опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Кроссовер Infiniti в результате ДТП выбросило на тротуар, капот смяло о световую опору.
— В данном ДТП никто не пострадал, оформлено как материальный ущерб, — сообщили в ГАИ по Новосибирску.
26 сентября Porsche, Kia и два Huyndai столкнулись на площади Ленина.