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Происшествия Намотало на столб: в центре Новосибирска разбился кроссовер Infiniti

Намотало на столб: в центре Новосибирска разбился кроссовер Infiniti

Пострадавших в аварии нет

4 820
17 комментариев

На перекрестке столкнулись Mitsubishi и Infiniti

Седан Mitsubishi и кроссовер Infiniti столкнулись на пересечении улиц Писарева и Семьи Шамшиных в Новосибирске.

Инцидент произошел 23 октября около торгового павильона по адресу Семьи Шамшиных, 95а/1. Фото с места ДТП опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Кроссовер Infiniti в результате ДТП выбросило на тротуар, капот смяло о световую опору.

— В данном ДТП никто не пострадал, оформлено как материальный ущерб, — сообщили в ГАИ по Новосибирску.

26 сентября Porsche, Kia и два Huyndai столкнулись на площади Ленина.

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Новосибирск ДТП Infiniti Центр Новосибирска ГАИ
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Комментарии
17
asp54
38 минут
Дык намотало или размотало?
Гость
1 час
Ничего не намотался! Так, лёгкий поцелуй)))
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