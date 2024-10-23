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Происшествия «Мы никогда не видели подобных травм у живого человека». Женщина почти потеряла голову в ДТП, но выжила

«Мы никогда не видели подобных травм у живого человека». Женщина почти потеряла голову в ДТП, но выжила

Ее череп держался на шее только за счет кожи и мышц

2 243
24 комментария

В 2007 году с жительницей США Шеннон Маллой случилось ДТП. Ее голова сильно ударилась о приборную панель, последствием чего стало то, что врачи назвали «внутреннее обезглавливание».

Врачи решились на сложную операцию, в ходе которой нужно было вставить ряд штифтов и нарастить костную ткань. Правда, на успех надежды почти не было: медики в один голос утверждали, что подобные травмы раньше видели только при вскрытии.

Воля Шеннон к жизни оказалась достаточно сильной, и всё прошло успешно. Она не только пережила операцию, но и впоследствии восстановила большую часть функций своего тела. Подробности жуткого происшествия смотрите в видео.

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Комментарии
25
Урлулуууу
5 минут
Мы никогда не видели и не понимаем что это такое-вот если бы мы видели и понимали что это такое,но мы никогда такого не видели и не понимаем что это!!!
МАРГО
30 минут
Свят - свят.. Нда...садишься за руль и не знаешь, доедешь ли. Это всегда риск.
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