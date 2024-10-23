Подросток был пьян: в полиции объяснили, почему применили силу к 15-летнему водителю

В полиции считают, что парень представлял угрозу для окружающих Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











В селе Абрамово Куйбышевского района после погони сотрудники ГАИ остановили «Ладу», за рулем которой был 15-летний парень. В полиции отметили, что нему применили силу из-за оказанного сопротивления. У матери пострадавшего иная версия. Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Версия полиции

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что пойманный инспекторами подросток был пьян.

— 18 октября экипаж заметил автомобиль «ВАЗ-21101», водитель которого проигнорировал требование об остановке, поданное при помощи громкоговорящей установки и светопроблесковых маяков, и предпринял попытку скрыться, — рассказали в полиции.

Инспекторы отправились в погоню, парень не реагировал на требования и создавал угрозу для других машин.

В итоге автомобиль съехал в кювет. Но водитель, по версии ГАИ, попытался выехать на дорогу.

— В соответствии с законом «О полиции» полицейские применили в отношении злоумышленника физическую силу, — сообщили в МВД.

У 15-летнего подростка были признаки опьянения и не было водительских прав.

— По результатам медицинского освидетельствования у подростка было установлено алкогольное опьянение. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Кроме того, в полиции отметили, что мать несовершеннолетнего от дачи объяснений отказалась. В ее отношении начали проверку на предмет неисполнения родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). В полиции выясняют обстоятельства.

— Будет дана оценка полноте принятых правоохранителями мер при задержании несовершеннолетного, грубо нарушавшего ПДД и создававшего угрозу для окружающих, — подытожили в полиции.

В семье не все гладко

Мать подростка высказала свою позицию в публикации «Вестей.Новосибирск». По ее словам, ее сына вытащили из машины и начали бить по лицу, потом бросили на щебенку и добавили несколько ударов ногами. При этом сотрудники ГАИ якобы посоветовали подростку говорить всем, что он сам упал.

Жалобу проверяет детский омбудсмен Надежда Болтенко. Она сообщила редакции НГС, что у нее есть вопросы к законным представителям ребенка.

— Жизненная ситуация семейная у мальчика сложная. Поэтому у меня есть вопросы к законному представителю, к маме. Есть вопросы и к органам профилактики — каким образом они работали с этой семьей, зная, что мама часто бывает в командировках, что мальчик предоставлен сам себе. Сейчас разбираюсь, — сказала Надежда Болтенко.

В августе толпа подростков избила мужчину в Кировском районе Новосибирска.