Подросток был пьян: в полиции объяснили, почему применили силу к 15-летнему водителю

В селе Абрамово Куйбышевского района после погони сотрудники ГАИ остановили «Ладу», за рулем которой был 15-летний парень. В полиции отметили, что нему применили силу из-за оказанного сопротивления. У матери пострадавшего иная версия. Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен Надежда Болтенко.
Версия полиции
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС заявили, что пойманный инспекторами подросток был пьян.
— 18 октября экипаж заметил автомобиль «ВАЗ-21101», водитель которого проигнорировал требование об остановке, поданное при помощи громкоговорящей установки и светопроблесковых маяков, и предпринял попытку скрыться, — рассказали в полиции.
Инспекторы отправились в погоню, парень не реагировал на требования и создавал угрозу для других машин.
В итоге автомобиль съехал в кювет. Но водитель, по версии ГАИ, попытался выехать на дорогу.
— В соответствии с законом «О полиции» полицейские применили в отношении злоумышленника физическую силу, — сообщили в МВД.
У 15-летнего подростка были признаки опьянения и не было водительских прав.
— По результатам медицинского освидетельствования у подростка было установлено алкогольное опьянение. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Кроме того, в полиции отметили, что мать несовершеннолетнего от дачи объяснений отказалась. В ее отношении начали проверку на предмет неисполнения родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). В полиции выясняют обстоятельства.
— Будет дана оценка полноте принятых правоохранителями мер при задержании несовершеннолетного, грубо нарушавшего ПДД и создававшего угрозу для окружающих, — подытожили в полиции.
В семье не все гладко
Мать подростка высказала свою позицию в публикации «Вестей.Новосибирск». По ее словам, ее сына вытащили из машины и начали бить по лицу, потом бросили на щебенку и добавили несколько ударов ногами. При этом сотрудники ГАИ якобы посоветовали подростку говорить всем, что он сам упал.
Жалобу проверяет детский омбудсмен Надежда Болтенко. Она сообщила редакции НГС, что у нее есть вопросы к законным представителям ребенка.
— Жизненная ситуация семейная у мальчика сложная. Поэтому у меня есть вопросы к законному представителю, к маме. Есть вопросы и к органам профилактики — каким образом они работали с этой семьей, зная, что мама часто бывает в командировках, что мальчик предоставлен сам себе. Сейчас разбираюсь, — сказала Надежда Болтенко.
В августе толпа подростков избила мужчину в Кировском районе Новосибирска.
В селе Абрамово Куйбышевского района в результате погони сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого находился 15-летний местный житель. К нему применили силу, как говорят в полиции, из-за оказанного сопротивления. У матери пострадавшего иная версия. Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен Надежда Болтенко.