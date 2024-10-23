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Происшествия Избившие новосибирцев лопатами дорожные рабочие заинтересовали Бастрыкина

Избившие новосибирцев лопатами дорожные рабочие заинтересовали Бастрыкина

Глава СКР потребовал доклад о конфликте в Ленинском районе

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6 комментариев

Региональный СУ СКР возбудил уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по статье «Хулиганство» после нападения дорожных рабочих на новосибирцев.

Конфликт между дорожными рабочими и прохожими произошел 18 октября по адресу Горский, 54. По словам местных жителей, рабочие, угрожая убийством, избили двух прохожих лопатами и ломами.

— Оскорбляли при полиции, опять же при полиции обещали расправиться, — рассказали очевидцы.

Что стало причиной конфликта — не уточняется.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ). Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в центральном аппарате СКР.

18 октября Александр Бастрыкин потребовал доклад о нападении мигрантов на супругов в Новосибирске.

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Новосибирск Бастрыкин Нападение Дорожные рабочие Уголовное дело
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Комментарии
6
lion2004
33 минуты
А в каком плане они его "заинтересовали"? Планирует кого-то лопатами ушатать?
Гость
1 час
А говорите,что все ценные специалисты поуехали.
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