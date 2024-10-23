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Происшествия Она хотела развода, а он — нет. Муж-тиран увёз жену насильно в Иркутск и попал под суд

Она хотела развода, а он — нет. Муж-тиран увёз жену насильно в Иркутск и попал под суд

Его признали виновным в похищении с применением насилия и оружия

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1 комментарий

Муж-тиран увёз жену насильно в Иркутск и попал под суд

Усть-Илимский городской суд отправил на восемь лет в колонию строго режима 31-летнего мужчину, которого признал виновным в похищении его жены. Женщина ушла от мужа-тирана, но тот разводиться не хотел. О подробностях этой семейной драмы рассказали в пресс-службе суде.

Во время суда стало известно, что физическое и психологическое насилие в этой семье, в которой росли двое детей, было систематическим. В конце концов пара перестала жить вместе по инициативе матери семейства. Но муж с этим был не согласен, хотел с супругой воссоединиться.

Чтобы убедить её не разрушать семью, мужчина предложил жене встретиться для разговора. Она согласилась, взяла с собой маленького сына и приехала к мужу в гараж, где он пытался уговорить женщину переехать в Иркутск и жить вместе. Сибирячка от такого варианта отказывалась и это, ожидаемо, привело к очередной ссоре.

Мужчина уступать не хотел. Чтобы добиться своего, он начал угрожать убийством жене и их ребёнку – причём делал это не на словах, а вооружившись ножом. Женщина, зная агрессивный нрав супруга, поверила, что тот действительно может расправиться с ней и сыном, а потому ей пришлось согласиться на его условия.

Под контролем мужа они уехали домой, собрали вещи и тронулись в Иркутске на его автомобиле. На каждой остановке мужчина контролировал действия жены и сообщить о том, что ей нужна помощь, женщина никому не могла. Тем более, что тот продолжал угрожать убить ребёнка. Тем не менее, в какой-то момент ей удалось отправить сообщение родственникам о похищении, потому план мужчины сорвался: его задержали полицейские, когда пара приехала в Иркутск.

На суде мужчина вину свою не признал и показания давать не стал. Однако суд, оценив все материалы дела, пришёл к выводу, что подсудимый виновен.

Ранее Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Руслану Алыбаеву. Мужчина долгие месяцы преследовал свою экс-возлюбленную, угрожал убить ее и, по версии следствия, вломился в ее квартиру. Поймать преследователя не могли почти три недели — при этом он регулярно караулил бывшую подругу возле работы. В итоге суд отправил его под домашний арест, при том что собственного жилья (во всяком случае, в Новосибирске) у мужчины нет. Оказалось, его приютила другая женщина. Подробности узнала журналист НГС.

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Комментарии
1
Гость
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Вот так, Танюш. Еще такие мужчины встречаются
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