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Дорожные рабочие избили лопатами новосибирцев

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Происшествия «Угрожали расправой»: толпа дорожных рабочих избила лопатами жителей Новосибирска — смотрим видео конфликта

«Угрожали расправой»: толпа дорожных рабочих избила лопатами жителей Новосибирска — смотрим видео конфликта

Полиция выясняет причину потасовки

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33 комментария

Заявления в полицию подали участники обеих сторон конфликта

В Горском микрорайоне Новосибирска произошёл конфликт между дорожными рабочими и прохожими. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Горский микрорайон Новосибирск», это случилось 18 октября около дома №54.

По словам местных жителей, рабочие били двух прохожих лопатами и ломами, а также угрожали их убить.

На место конфликта приезжала полиция

— Оскорбляли при полиции, опять же при полиции обещали расправиться, — рассказали очевидцы.

Что стало причиной конфликта — не уточняется.

— Сообщение о конфликте между гражданами у дома по улице Горский микрорайон в полицию поступало. На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Приняты заявления от обеих сторон конфликта, — рассказали редакции НГС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, заявления подали четыре человека. Сотрудники МВД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Горском микрорайоне четверо подростков напали с ножом на курьера. Обвиняемых арестовали.

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Комментарии
33
fin
1 час
Вот прохожие шли себе, ни кого не трогали, язык свой не распускали. И тут бац, ломом по хребту. Верю почему то.
282517391
21 минута
Похоже, конкретно дорогу перешли этим дорожным рабочим.
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