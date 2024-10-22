«Угрожали расправой»: толпа дорожных рабочих избила лопатами жителей Новосибирска — смотрим видео конфликта

Заявления в полицию подали участники обеих сторон конфликта Источник: «Горский микрорайон Новосибирск» / Telegram











В Горском микрорайоне Новосибирска произошёл конфликт между дорожными рабочими и прохожими. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Горский микрорайон Новосибирск», это случилось 18 октября около дома №54.

По словам местных жителей, рабочие били двух прохожих лопатами и ломами, а также угрожали их убить.

На место конфликта приезжала полиция Источник: «Горский микрорайон Новосибирск» / Telegram

— Оскорбляли при полиции, опять же при полиции обещали расправиться, — рассказали очевидцы.

Что стало причиной конфликта — не уточняется.

— Сообщение о конфликте между гражданами у дома по улице Горский микрорайон в полицию поступало. На место выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Приняты заявления от обеих сторон конфликта, — рассказали редакции НГС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным полиции, заявления подали четыре человека. Сотрудники МВД проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.