Четырех подростков арестовали за нападение на курьера в Новосибирске — драка попала на видео

Возраст обвиняемых — от 14 до 16 лет Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Ленинский районный суд Новосибирска 22 октября избрал меру пресечения четверым подросткам, которых обвиняют в нападении на курьера.

Инцидент произошёл 20 октября в микрорайоне Горский. Четверо подростков в масках напали на курьера около подъезда дома №60. Сначала они распылили в лицо мужчине перцовый баллончик, а затем набросились на него.

Пострадавший смог вырваться, но нападавшие решили его догнать Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

По версии следствия, четверо подростков договорились найти человека не славянской внешности или страдающего наркотической зависимостью и похитить у него ценное имущество, угрожая при этом перцовым баллончиком и ножом. Перед этим они распределили между собой роли, сообщили в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Подростки подбежали к потерпевшему возле подъезда жилого дома в микрорайоне Горский и начали наносить ему удары ножом в лицо и туловище. В результате они причинили тяжкий вред здоровью мужчины и украли у него телефон.

Трое обвиняемых оказались учащимися 8-10 классов новосибирских школ, четвёртый — 16-летний студент одного из колледжей.

14-летнему и двоим 15-летним подросткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 декабря 2024 года, а 16-летнего обвиняемого отправят в СИЗО до 20 декабря 2024 года. Постановления суда в законную силу не вступило.