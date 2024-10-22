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Происшествия «У кого-то сахар, у кого-то давление»: сразу четырем школьникам стало плохо на линейке в Новосибирской области

«У кого-то сахар, у кого-то давление»: сразу четырем школьникам стало плохо на линейке в Новосибирской области

В школу оперативно вызвали скорую помощь и родителей

2 076
11 комментариев

Все ученики уже вернулись к урокам

В одной из школ села Довольное Доволенского района Новосибирской области четверым школьникам стало плохо во время утренней линейки. Инцидент произошел еще 14 октября, об этом редакции НГС рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— Там по медпоказаниям: у кого-то сахар просто понизился, у кого-то давление. Линейка длилась всего лишь 15 минут. Сразу была вызвана скорая, родители. Ребятишек забрали, кто-то сходил к педиатру. Сейчас все живы, здоровы, ходят спокойно в школу, — объяснили в пресс-службе СК.

Среди тех, кому стало плохо, — два девятиклассника, пятиклассник и второклассник. По данным Следственного комитета, один из учеников пришел в школу уже на следующий день, другой — через два.

Поводов для проведения проверки специалисты регионального Следственного комитета не нашли.

Ранее в одной из школ Новосибирска пострадал пятиклассник, которого сверстник кинул «на прогиб».

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Скорая помощь Ученики Доволенский район Новосибирская область Школьная линейка
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Комментарии
11
Grape Reflection 🍇
54 минуты
Анализ на алкоголь и наркотики надо сделать
Толян54
9 минут
Чё,за фигня? Нафига 😭 линейка в школе,зачем? Нынешняя молодёжь уже не та,нельзя оказывать на них такие нагрузки,а в следующий раз что будет?,инфаркт или инсульт 🤔?
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