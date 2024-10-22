«У кого-то сахар, у кого-то давление»: сразу четырем школьникам стало плохо на линейке в Новосибирской области

Все ученики уже вернулись к урокам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В одной из школ села Довольное Доволенского района Новосибирской области четверым школьникам стало плохо во время утренней линейки. Инцидент произошел еще 14 октября, об этом редакции НГС рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— Там по медпоказаниям: у кого-то сахар просто понизился, у кого-то давление. Линейка длилась всего лишь 15 минут. Сразу была вызвана скорая, родители. Ребятишек забрали, кто-то сходил к педиатру. Сейчас все живы, здоровы, ходят спокойно в школу, — объяснили в пресс-службе СК.

Среди тех, кому стало плохо, — два девятиклассника, пятиклассник и второклассник. По данным Следственного комитета, один из учеников пришел в школу уже на следующий день, другой — через два.

Поводов для проведения проверки специалисты регионального Следственного комитета не нашли.