«Свет резко выключили»: сибиряк застрял в лифте дома на Горском — сколько ему сидеть взаперти

Авария оставила без электричества сотни людей Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске в районе микрорайона Горский произошло массовое отключение электричества. По информации жительницы одного из домов в этом время на лифте ехал ее сосед, который в итоге оказался в ловушке. Сейчас электричества нет больше, чем в 30 домах.

— Застрял мужчина в лифте на моем этаже. Кричал, сейчас переговариваются с сотрудником ЖЭКа. Отопления нет с утра, электричество отключили около 16:00. Свет резко выключили, — объяснила корреспонденту НГС местная жительница Елена.

В диспетчерской УК «ЖКХ-Партнер» объяснили, что произошла крупная авария на электрических сетях. Предположительно, ее должны устранить к 19:00. О спасательной операции по застрявшему в лифте сибиряку у операторов не было информации.

Карта отключений дает информацию только частично Источник: map.novo-sibirsk.ru









