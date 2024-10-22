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Происшествия «Свет резко выключили»: сибиряк застрял в лифте дома на Горском — сколько ему сидеть взаперти

«Свет резко выключили»: сибиряк застрял в лифте дома на Горском — сколько ему сидеть взаперти

Авария на электросетях застала горожан врасплох

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11 комментариев

Авария оставила без электричества сотни людей

В Новосибирске в районе микрорайона Горский произошло массовое отключение электричества. По информации жительницы одного из домов в этом время на лифте ехал ее сосед, который в итоге оказался в ловушке. Сейчас электричества нет больше, чем в 30 домах.

— Застрял мужчина в лифте на моем этаже. Кричал, сейчас переговариваются с сотрудником ЖЭКа. Отопления нет с утра, электричество отключили около 16:00. Свет резко выключили, — объяснила корреспонденту НГС местная жительница Елена.

В диспетчерской УК «ЖКХ-Партнер» объяснили, что произошла крупная авария на электрических сетях. Предположительно, ее должны устранить к 19:00. О спасательной операции по застрявшему в лифте сибиряку у операторов не было информации.

Карта отключений дает информацию только частично

Ранее НГС сообщал, что жители Бердска и части Академгородка остались без электричества из-за столкновения погрузчика с высоковольтной вышкой.

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Горский микрорайон Новосибирск Ленинский район Новосибирска Лифт Застрял в лифте Отключение света Отключение электричества
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Комментарии
12
Гость
21 минута
свет резко выключили... а он что может плавно выключатся?
Гость
16 минут
недоучки энжээса купите уже словарь синонимов
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