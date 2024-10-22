«Блокировали движение трамваев»: два автомобиля столкнулись на левобережье Новосибирска — видео

В Ленинском районе Новосибирска столкновение автомобилей заблокировало движение трамваев. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— На перекрёстке улиц Котовского и Выставочной столкнулись кроссовер и седан, которые блокировали движение трамваев в обе стороны, — говорится в сообщении канала.
На кадрах видно, что в результате ДТП автомобили оказались на путях, что действительно заблокировало движение трамваев.
НГС запросил комментарий по ситуации у Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.
Ранее НГС писал о том, как новосибирский троллейбус сбил рогами светофор.