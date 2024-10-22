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Происшествия «Блокировали движение трамваев»: два автомобиля столкнулись на левобережье Новосибирска — видео

«Блокировали движение трамваев»: два автомобиля столкнулись на левобережье Новосибирска — видео

ДТП заблокировало движение трамваев на левом берегу Новосибирска

394
1 комментарий

По словам очевидцев, движение трамваев оказалось заблокировано в обе стороны

В Ленинском районе Новосибирска столкновение автомобилей заблокировало движение трамваев. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— На перекрёстке улиц Котовского и Выставочной столкнулись кроссовер и седан, которые блокировали движение трамваев в обе стороны, — говорится в сообщении канала.

На кадрах видно, что в результате ДТП автомобили оказались на путях, что действительно заблокировало движение трамваев.

НГС запросил комментарий по ситуации у Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.

Ранее НГС писал о том, как новосибирский троллейбус сбил рогами светофор.

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Новосибирск ДТП Авария Трамваи
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Комментарии
3
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
2 минуты
Я бы в таких случаях разрешил трамваям сталкивать с путей мешающие проезду машины. Как бульдозером.
Гость
5 минут
Штраф за простой трамваев виновнику ДТП выпишут? Кроме того. Участники ДТП обязаны освободить проезжую часть, если последствия аварии мешают дорожному движению. За невыполнение этого правила предусмотрен штраф в 1000 ₽ — ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ Освободить проезжую часть можно только после того, как сделана фотофиксация ДТП по европротоколу.
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