Стало известно, кто был на борту разбившегося в Африке судна. Россиянин снял видео из самолета

Антон доставлял гуманитарную помощь в зоны боевых действий Источник: rt_russian / T.me











На борту Ил-76, сбитом в Судане, находился россиянин Антон Селиванец. Информацию об этом подтвердили RT его родственники.

По словам брата Антона, погибший неожиданно позвонил ему перед вылетом.

— Мы часто переписывались, но редко созванивались. А тут он перед вылетом в Судан мне неожиданно позвонил и сказал, что соскучился и хочет приехать в отпуск, чтобы увидеть всех родных, побывать на могиле отца. Мы не виделись много лет, — сообщил брат летчика.

Антону было 33 года. В России у него остались жена и дочь, передает телеграм-канал Shot.

Незадолго до крушения Антон снял видео с высоты 8,5 тысячи метров.

Источник: rt_russian / T.me

По словам брата Антона, летчик часто доставлял гуманитарную помощь в зону боевых действий.

— «Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь» — так он мне отвечал, когда я спрашивал, не страшно ли, — рассказал родственник погибшего.

Источник: соцсети











В Сети также публиковали фото, предположительно, паспорта Антона и документов главного инженера компании Airline Transport Incorporation FZC Виктора Гранова.

Предположительно, Антон Селиванец вместе с Виктором Грановым летели в Западный Кордофан чинить самолет ОАЭ, который неудачно приземлился там в начале октября.