Водитель погиб, двое учителей пострадали: на Алтае школьный автобус врезался в комбайн

Водитель скончался до приезда скорой Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











21 октября на трассе «Кулунда-Орловка» в Алтайском крае школьный автобус попал в ДТП. Водитель скончался на месте до приезда скорой, двое учителей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автобус столкнулся с зерноуборочным комбайном, который ехал по встречной полосе. В салоне были только два учителя — их везли на работу. Женщины получили травмы разной степени тяжести, а водитель скончался.

Прокуратура края организовала проверку по факту ДТП. На месте работают сотрудники ведомства.

— По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма, организации движения и перевозки по школьному маршруту, — рассказала помощник главы ведомства Мария Антошкина.