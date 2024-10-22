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Происшествия Водитель погиб, двое учителей пострадали: на Алтае школьный автобус врезался в комбайн

Водитель погиб, двое учителей пострадали: на Алтае школьный автобус врезался в комбайн

Стали известный подробности ДТП

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1 комментарий

Водитель скончался до приезда скорой

21 октября на трассе «Кулунда-Орловка» в Алтайском крае школьный автобус попал в ДТП. Водитель скончался на месте до приезда скорой, двое учителей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автобус столкнулся с зерноуборочным комбайном, который ехал по встречной полосе. В салоне были только два учителя — их везли на работу. Женщины получили травмы разной степени тяжести, а водитель скончался.

Прокуратура края организовала проверку по факту ДТП. На месте работают сотрудники ведомства.

—  По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма, организации движения и перевозки по школьному маршруту, — рассказала помощник главы ведомства Мария Антошкина.

Ранее в Новосибирской области автомобиль врезался в столб. Авария произошла в селе Марусино.

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Комментарии
1
Гость
28 минут
Там дороги узкие и туманы густые...
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