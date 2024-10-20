Новосибирец сорвал номера с авто на парковке жилого комплекса — с одним из них он прокатился на самокате

Сибиряка заметили у ЖК «Инфинити» Источник: предоставил местный житель











Ночью 20 октября в Новосибирске неизвестный сорвал номера с нескольких машин. О происшествии заявили в паблике «Родники 54» во «ВКонтакте».

Сибиряка заметили на территории жилого комплекса «Инфинити» в Калининском районе Новосибирска. Автор поста заявил, что жители обратились в полицию.

— Молодой человек срывал номера с автомобилей. Перед этим напакостил в подъезде одного дома, взял чужой самокат, чтобы «покататься», и бросил его посреди улицы, — сказано в сообщении.

Как рассказал НГС автор поста, неизвестный был не один. До того, как с автомобилей сняли номера, компания якобы сломала дверь в подъезде.

— Первый оторванный номер положили на крышу моей машины. А у моей вырвали номер и выбросили в кусты, — заявил мужчина.

Сибиряк прислал редакции видео происшествия. Он уточнил, что машины находились на парковке возле дома №329 на Красном проспекте. Мужчина не уверен, что номера автомобилей срывал один и тот же человек.

— Компания из трех человек. У меня отрывал один, у первой машины — не знаю. Но по видео похоже, что другой, — сказал сибиряк.

Действия неизвестного попали на видео Источник: предоставил местный житель

На кадрах видно молодого человека, который идет по дорожке с самокатом. Он подходит к машине, срывает с нее номер и отходит от автомобиля.

На другом видео можно заметить, как парень катается на самокате возле детской площадки и жилого дома. Судя по кадрам, он поднял с земли номер одной из машин.

Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС, сообщение о происшествии поступало в полицию.

— Проводится проверка, — сообщили в ведомстве.