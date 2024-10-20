«Причина смерти не установлена»: в Турции похоронили погибшую уроженку Новосибирска — она пропала в начале октября

Тело Маргариты Караджи нашли во вторник, 15 октября Источник: StarHit, Елена Бикташева / E1.RU











В Турции простились с погибшей Маргаритой Караджой. Ее похоронили в турецкой провинции Орду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную газету Orducu.

— В Орду состоялись похороны Маргариты Караджа, причина смерти которой пока не установлена, — сказано в сообщении.

Уточняется, что в церемонии прощания участвовали родственники женщины из Орду и России, а также местные жители. Похороны прошли на кладбище Хатипли.

Как сообщалось ранее, тело женщины нашли во вторник, 15 октября. В издании StarHit заявляли, что 57-летняя уроженка Новосибирска последние годы жила на две страны и пропала 8 октября.

Женщина ушла из дома и перестала выходить на связь, близкие искали пропавшую и обращались в правоохранительные органы. Известно, что в Турции живет муж и брат погибшей. Ее тело нашли в Ореховой роще в городе Орду.