«Пролетел 15 метров»: автомобилист сбил пешехода в Новосибирске — видео момента ДТП

Автомобилист сбил пешехода на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.
Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель седана Hyundai Solaris сбил мужчину 19 октября на улице Дуси Ковальчук, 252/1. По данным очевидцев, пешеход переходил дорогу на красный и буквально выбежал под машину.
— От удара автомобиля мужчина пролетел метров 15, — сообщил очевидцев.
Позже в телеграм-канале появилось видео момент аварии, на нем видно, как пешеход побежал под колеса машины. Автомобиль в этот момент ехал на зеленый сигнал светофора.
Недавно на Красном проспекте 19-летний водитель на мотоцикле влетел в «Газель». После аварии парня отправили в больницу.