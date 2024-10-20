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Происшествия «Пролетел 15 метров»: автомобилист сбил пешехода в Новосибирске — видео момента ДТП

«Пролетел 15 метров»: автомобилист сбил пешехода в Новосибирске — видео момента ДТП

На кадрах видно, как мужчина попал под колеса

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7 комментариев

Авария произошла 19 октября, сегодня появилось видео момента ДТП

Автомобилист сбил пешехода на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель седана Hyundai Solaris сбил мужчину 19 октября на улице Дуси Ковальчук, 252/1. По данным очевидцев, пешеход переходил дорогу на красный и буквально выбежал под машину.

— От удара автомобиля мужчина пролетел метров 15, — сообщил очевидцев.

Позже в телеграм-канале появилось видео момент аварии, на нем видно, как пешеход побежал под колеса машины. Автомобиль в этот момент ехал на зеленый сигнал светофора.

Недавно на Красном проспекте 19-летний водитель на мотоцикле влетел в «Газель». После аварии парня отправили в больницу.

Если вам что-либо известно о случившейся аварии, расскажите об этом редакции НГС.

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ДТП Авария Дуси Ковальчук Момент аварии Пешеход
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Комментарии
7
user_unknown
16 минут
Вот, честно, жаль водителя. Ему под колёса бросился, а виноватым всё-равно водитель будет считаться. Сядет ни за что.
Гость
12 минут
Надеюсь водятела посадят лет на 15, не смотришь на дорогу - сиди в тюрьме
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