«Пролетел 15 метров»: автомобилист сбил пешехода в Новосибирске — видео момента ДТП

Авария произошла 19 октября, сегодня появилось видео момента ДТП Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Автомобилист сбил пешехода на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.

Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», водитель седана Hyundai Solaris сбил мужчину 19 октября на улице Дуси Ковальчук, 252/1. По данным очевидцев, пешеход переходил дорогу на красный и буквально выбежал под машину.

— От удара автомобиля мужчина пролетел метров 15, — сообщил очевидцев.

Позже в телеграм-канале появилось видео момент аварии, на нем видно, как пешеход побежал под колеса машины. Автомобиль в этот момент ехал на зеленый сигнал светофора.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»