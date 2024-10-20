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Происшествия Полиция задержала новосибирца, который бродил по улице с автоматом, — сибиряка с оружием заметили на улице Громова

Полиция задержала новосибирца, который бродил по улице с автоматом, — сибиряка с оружием заметили на улице Громова

Оружие оказалось ненастоящим

436
7 комментариев

Полиция проводит проверку

Мужчину, бродившего с автоматом по улице в Новосибирске, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— На место выехали сотрудники полиции, установлено, что находящиеся в руках у гражданина орудие не представляет опасности. Мужчина в настоящее время находится в отделе полиции, — пояснили в МВД.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Мужчина с предметом, похожим на автомат, встревожил новосибирцев. По словам горожан, сибиряк гулял так по улице Громова.

В середине октября стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на улице Кубовой. По их данным, мужчина выстрелил из травматического оружия в нового знакомого во время конфликта.

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Полиция Оружие Новосибирск
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Комментарии
7
Гость
17 минут
Слишком уверенно ходил, может прорабатывал план...
Гость
20 минут
а говорили пластмассоый игрушка а оно во как вышло- на сегодня в руках народа оружия больше чем ложек-
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