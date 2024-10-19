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Происшествия «Пламя поднималось на несколько метров»: крупный пожар охватил строительный магазин под Новосибирском — видео

«Пламя поднималось на несколько метров»: крупный пожар охватил строительный магазин под Новосибирском — видео

Инцидент произошел в Бердске

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12 комментариев

На месте работают несколько пожарных машин

В Бердске вечером 19 октября в СНТ «Мечта» загорелся строительный магазин. Об этом НГС сообщил очевидец Максим.

— Из-за чего произошло возгорание — пока не понятно. Огонь полностью охватил строительный магазин. Пламя поднималось на несколько метров, — рассказал сибиряк.

По словам мужчины, на месте происшествия работают несколько пожарных машин и скорая. Есть ли пострадавшие — пока не известно. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что уточняют информацию.

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— Сообщение о возгорании на складе пиломатериалов поступило в 16:49. Горение происходило на трех участках: магазин, ангар и навес. За час 12 человек личного состава и 4 единицы техники ликвидировали открытое горение. Ведутся разбор и проливка обгоревших конструкций. Информация о пострадавших не поступала, — пояснили в МЧС по НСО.

Ранее в Новосибирске ночью с 16 на 17 октября загорелся частный дом возле ЖК «Ясный берег».

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Комментарии
12
Гость
1 час
Пятидипломное недоразумение! Ты чо??? На НГС -карте уже давно появился географический объект Подновосибирск, а ты всё тормозишь!
лёлик я
9 минут
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