«Пламя поднималось на несколько метров»: крупный пожар охватил строительный магазин под Новосибирском — видео

На месте работают несколько пожарных машин Источник: «АвтоБердск»











В Бердске вечером 19 октября в СНТ «Мечта» загорелся строительный магазин. Об этом НГС сообщил очевидец Максим.

— Из-за чего произошло возгорание — пока не понятно. Огонь полностью охватил строительный магазин. Пламя поднималось на несколько метров, — рассказал сибиряк.

Источник: «АвтоБердск»

По словам мужчины, на месте происшествия работают несколько пожарных машин и скорая. Есть ли пострадавшие — пока не известно. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что уточняют информацию.

Обновлено:

— Сообщение о возгорании на складе пиломатериалов поступило в 16:49. Горение происходило на трех участках: магазин, ангар и навес. За час 12 человек личного состава и 4 единицы техники ликвидировали открытое горение. Ведутся разбор и проливка обгоревших конструкций. Информация о пострадавших не поступала, — пояснили в МЧС по НСО.