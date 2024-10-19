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Происшествия «Ушла из жизни, думая о работе»: в Новосибирске скончалась бывшая замглавы Минрегполитики

«Ушла из жизни, думая о работе»: в Новосибирске скончалась бывшая замглавы Минрегполитики

Светлана Шибаева умерла после продолжительной болезни

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12 комментариев

Прощание с главой управления состоится 22 октября

В Новосибирской области скончалась экс-заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Светлана Шибаева ушла из жизни после продолжительной болезни. После поста замминистра она работала в должности начальника управления по работе с общественными организациями Минрегполитики. В правительстве подчеркнули, что Светлана Шибаева была «очень предана своему делу».

— Она дневала и ночевала в кабинетах министерства, часто выезжала в командировки, активно и наравне общалась с представителями власти, общественниками, руководителями НКО, — сказано в сообщении.

Светлана Шибаева в должности главы управления курировала некоммерческий сектор. Чиновница, по данным облправительства, была наставником для некоторых коллег по министерству.

— Ее хорошо знали во многих коридорах власти – в управлениях, министерствах правительства, в кабинетах мэрии Новосибирска. Для многих ее уход из жизни – это действительно тяжелая утрата, — сказано в сообщении.

Гражданская панихида и прощание состоится 22 октября с 12:00 до 13:00 в Новосибирске по улице Кропоткина, 112, к.1. Речь идет о мемориальной службе ИМИ.

В соцсетях министерства также выразили соболезнования в связи со смертью главы управления. В нем также заявили, что Светлана Шибаева ушла из жизни, «в первую очередь думала о своей работе».

— Светлана Семеновна, низкий вам поклон. Вы навсегда останетесь в наших сердцах, в сердцах многих новосибирцев, — сказано в сообщении.

Светлана Шибаева окончила НГПУ, получила дополнительное образование в Институте по переподготовке и повышению квалификации преподавателей социальных и гуманитарных наук при НГУ и в Сибирской академии государственной службы. В 2011 году ее назначили на должность члена правительства — главы департамента общественно-политических связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

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В сентябре в Новосибирской области скончался уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Николай Мамулат. Ему было 67 лет.

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Министерство Смерть человека Новосибирская область
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Комментарии
14
Гость
1 час
Какая политика может быть в этом криминально-феодальном поселении ?
Гость
1 час
Что такое региональная политика? Это разве сейчас не экстремизмом называется?
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