«Ходит с автоматом»: жителей Новосибирска напугал мужчина у многоэтажки — видео

Очевидец снял мужчину на видео Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»











Жителей Новосибирска встревожил мужчина, в руках которого заметили предмет, похожий на автомат. Кадры с неизвестным опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Тем временем по улице Громова ходит мужик с автоматом, — сказано в сообщении.

Пользователи Сети предположили, что у сибиряка в руках оказалась детская игрушка Источник: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

На видео можно заметить мужчину, который идет по улице вблизи многоэтажного здания, в его руках действительно находится предмет, похожий на автомат. В один момент он решил обернуться, а затем продолжил путь.

В комментариях к посту пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что в руках сибиряка была игрушка.

— Это детский, по размеру видно. И по весу как несет, даже не стальными шариками бьет, — написал пользователь под ником «Александр Александров».

— Видно же, что он легкий по весу, детский, — заявила другая пользовательница.

Вместе с тем некоторые пользователи рекомендовали связаться с полицией. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России и Управление Росгвардии Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения в ведомства.