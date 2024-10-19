НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

южн.

 759мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

Новосибирцы встали в пробку у площади Кирова

Физик стал кузнецом
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Убийство журналистки
Снос домов у "Локомотива"
Лихая езда по тротуару
Новости в Telegram
Происшествия «Ходит с автоматом»: жителей Новосибирска напугал мужчина у многоэтажки — видео

«Ходит с автоматом»: жителей Новосибирска напугал мужчина у многоэтажки — видео

Его заметили на улице Громова

3 242
27 комментариев

Очевидец снял мужчину на видео

Жителей Новосибирска встревожил мужчина, в руках которого заметили предмет, похожий на автомат. Кадры с неизвестным опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Тем временем по улице Громова ходит мужик с автоматом, — сказано в сообщении.

Пользователи Сети предположили, что у сибиряка в руках оказалась детская игрушка

На видео можно заметить мужчину, который идет по улице вблизи многоэтажного здания, в его руках действительно находится предмет, похожий на автомат. В один момент он решил обернуться, а затем продолжил путь.

В комментариях к посту пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что в руках сибиряка была игрушка.

— Это детский, по размеру видно. И по весу как несет, даже не стальными шариками бьет, — написал пользователь под ником «Александр Александров».

— Видно же, что он легкий по весу, детский, — заявила другая пользовательница.

Вместе с тем некоторые пользователи рекомендовали связаться с полицией. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России и Управление Росгвардии Новосибирской области с просьбой уточнить, поступали ли сообщения в ведомства.

В середине октября стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на улице Кубовой. По их данным, мужчина выстрелил из травматического оружия в нового знакомого во время конфликта.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Оружие Новосибирск полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Л600EХ*54
1 час
детский, не детский, вдно же сто неадекват какой-то, ложить мордой вниз и пускай доказывает что он не настоящий таскает автомат по улице.
mirror
12 минут
10 лет назад был калаш, настоящий, потом потеряли на прогулке)))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не жизнь, а выживание». Повар детского сада — о том, как работает с зарплатой в 16 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Проходи мимо,34

Stanislav,39

Владимир,30

Di24.08,35

Анна,42

Максим,35

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление