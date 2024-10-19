Здесь жили 550 туристов. Всё о том, как сгорел пятизвездочный отель с россиянами в Турции: видео

Загорелась ресторанная часть отеля Источник: Takvim.com











18 октября в Турецком городе Кемер (Анталья) загорелся пятизвездочный отель Imperial Sunland Resort. В 224 номерах проживали 550 постояльцев, в том числе туристы из России.

— В то время как большая часть гостей, в том числе иностранные туристы, в панике покинули свои комнаты в первые моменты, 48 человек, оказавшихся в затруднительном положении из-за задымления, были спасены с помощью крана, а 8 человек пострадали от задымления. Пожар произошел около 16:00, — сообщают турецкие СМИ.

Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие Источник: читатель 74.RU

— Пожар начался, скорее всего, с кухни на первом этаже, потом поднялся выше — на остальные этажи. Пожарные начали ломать забор, очень много людей было на балконах. Многие успели выбежать, мы в том числе, — рассказал россиянин Павел нашим коллегам из 74.RU . Он эвакуировался вместе с семьей.

Тех, кто не успел эвакуироваться и остался на балконе, спасли с помощью подъемных кранов. Пожар удалось потушить в течение нескольких часов.

Жители отеля вышли на балконы Источник: Takvim.com

— С одной стороны, пожарные, с другой стороны, бригады муниципалитета Кемера полностью эвакуировали отель. Наша самая большая радость в том, что нет человеческих жертв, надеюсь, мы больше не столкнемся с подобными инцидентами, — приводит слова Ахмета Солмаза, префекта Кемера, издание Takvim.

Солмаз, осмотрев место происшествия, сообщил, что восемь гостей, проживающих в отеле, пострадали от дыма и были госпитализированы для уточнения их состояния здоровья.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что из-за пожара отель был закрыт, а его гостей расселили в другие гостиницы. Никто из россиян не обращался за медицинской помощью.

— Последние 2–3 дня в этом районе наблюдается сильная циркуляция ветра. В этом отношении любое небольшое пламя может вызвать возгорание, — сообщил префект Takvim.