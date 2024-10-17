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Происшествия Полиция и несколько фур столкнулись на трассе под Новосибирском

Полиция и несколько фур столкнулись на трассе под Новосибирском

В аварию попали пять автомобилей

1 962
8 комментариев

В ДТП никто не пострадал

На трассе возле села Болотного в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. На дороге столкнулись две полицейские машины, две фуры и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— По факту ДТП, произошедшего на территории Болотнинского района Новосибирской области, проводится проверка сотрудниками ГАИ, — рассказали НГС в пресс-службе регионального МВД.

Госавтоинспекция устанавливает виновника ДТП. Из участников аварии за медицинской помощью никто не обращался.

Ранее в Новосибирске автомобиль «Мицубиси» врезался в дерево и забор. В результате пострадали водитель и две девочки-пассажирки.

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ДТП Массовое ДТП Фуры Полиция ГАИ Новосибирская область
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Комментарии
8
Татьяна 53
54 минуты
"На трассе возле села Болотного" Вообще-то Болотное город, а не село
Гость
39 минут
столкнулись Полиция и несколько фур?? вы там в школу совсем не ходили? с русским языком у вас явные проблемы.
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