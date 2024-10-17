Полиция и несколько фур столкнулись на трассе под Новосибирском

В ДТП никто не пострадал Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











На трассе возле села Болотного в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. На дороге столкнулись две полицейские машины, две фуры и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— По факту ДТП, произошедшего на территории Болотнинского района Новосибирской области, проводится проверка сотрудниками ГАИ, — рассказали НГС в пресс-службе регионального МВД.

Госавтоинспекция устанавливает виновника ДТП. Из участников аварии за медицинской помощью никто не обращался.