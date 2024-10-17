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Происшествия Собрал все препятствия: в Новосибирске «Мицубиси» врезался в дерево и забор — пострадали трое

Собрал все препятствия: в Новосибирске «Мицубиси» врезался в дерево и забор — пострадали трое

Автомобиль опрокинулся во время ДТП

1 638
15 комментариев

Инцидент произошел рано утром

В Новосибирске утром 17 октября автомобиль «Мисцбиси Аутлендер» врезался в дерево, опрокинулся, а потом налетел на забор. В результате пострадали водитель и две девочки, которые были в салоне.

Подробности рассказали в отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску. Инцидент произошел в 06:55. 35-летний водитель ехал по улице Бородина со стороны СНТ «Радуга». Напротив дома №64 он врезался в дерево, после этого машина опрокинулась и въехал в забор.

Пострадавшего водителя и пассажирок 7 и 13 лет доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте аварии работал экипаж ДПС, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Накануне ночью авария с седаном и фурой произошла на дамбе ГЭС. Грузовик чуть не выкатился в Обское водохранилище.

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авария ДТП Кировский район Новосибирск
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Комментарии
15
трям-брям
24 минуты
Страйк
Bream
29 минут
это Outlander XL хотя впрочем всем пофиг )
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