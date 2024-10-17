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Тело сибирячки нашли в Турции

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Происшествия Тело сибирячки нашли в Турции — женщина не выходила на связь неделю

Тело сибирячки нашли в Турции — женщина не выходила на связь неделю

Маргарита жила на две страны

3 670
9 комментариев

У Маргариты был муж в Турции

Уроженка Новосибирска Маргарита Караджи погибла в Турции. Ее тело нашли 15 октября. Как сообщает StarHit, 57-летняя сибирячка пропала 8 октября.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Близкие искали Маргариту и обращались в правоохранительные органы Турции. Как уточнили в ТАСС, в посольство России в Анкаре обратилась дочь женщины. В Турции живет муж и брат погибшей. Поисками занималась как полиция, так и волонтеры.

Тело Маргариты нашли в Ореховой роще в турецком городе Орду. По данным StarHit, Маргарита родом из Новосибирска и в последние годы жила на две страны. Полиция расследует ее дело.

Если вы были знакомы с Маргаритой, то свяжитесь с нами

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На этой неделе стало известно, что в Турции россиянка родила в аэропорту Антальи и бросила ребенка в унитазе. Новорожденного спасла уборщица, а мать задержали.

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Комментарии
9
Dealer
19 минут
Вообще пофиг 😑
Гость
30 минут
э-эх-хех... Маргарита Маргарита
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