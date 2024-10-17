Тело сибирячки нашли в Турции — женщина не выходила на связь неделю

У Маргариты был муж в Турции Источник: StarHit, Елена Бикташева / E1.RU











Уроженка Новосибирска Маргарита Караджи погибла в Турции. Ее тело нашли 15 октября. Как сообщает StarHit, 57-летняя сибирячка пропала 8 октября.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Близкие искали Маргариту и обращались в правоохранительные органы Турции. Как уточнили в ТАСС, в посольство России в Анкаре обратилась дочь женщины. В Турции живет муж и брат погибшей. Поисками занималась как полиция, так и волонтеры.

Тело Маргариты нашли в Ореховой роще в турецком городе Орду. По данным StarHit, Маргарита родом из Новосибирска и в последние годы жила на две страны. Полиция расследует ее дело.