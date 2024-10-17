Сгорела баня: на левом берегу Новосибирска вспыхнул частный дом — видео пожара

В Новосибирске ночью с 16 на 17 октября загорелся частный дом возле ЖК «Ясный берег». Об этом рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области уточнили, что загоревшийся дом находится в Ленинском районе на улице Литовская.
— На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля частного дома и баня по всей площади. Самостоятельно из жилья эвакуировались 7 человек, из них 2 детей, не пострадали, — рассказали в МЧС.
Открытое горение ликвидировали в течение 40 минут. На пожаре работали 12 человек и 3 единицы техники. Еще три часа спасатели разбирали и проливали водой обгоревшие конструкции. Предварительная площадь пожара 52 кв. м.
В Новосибирске на этой неделе к зданию на Орджоникидзе, 18 приехали несколько пожарных машин и скорая помощь. Пожар произошел на 6 этаже.