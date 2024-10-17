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Происшествия Сгорела баня: на левом берегу Новосибирска вспыхнул частный дом — видео пожара

Сгорела баня: на левом берегу Новосибирска вспыхнул частный дом — видео пожара

Из здания эвакуировались 7 человек

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Пожар произошел на улице Литовская

В Новосибирске ночью с 16 на 17 октября загорелся частный дом возле ЖК «Ясный берег». Об этом рассказали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области уточнили, что загоревшийся дом находится в Ленинском районе на улице Литовская.

Открытый огонь ликвидировали за 40 минут

— На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела кровля частного дома и баня по всей площади. Самостоятельно из жилья эвакуировались 7 человек, из них 2 детей, не пострадали, — рассказали в МЧС.

Открытое горение ликвидировали в течение 40 минут. На пожаре работали 12 человек и 3 единицы техники. Еще три часа спасатели разбирали и проливали водой обгоревшие конструкции. Предварительная площадь пожара 52 кв. м.

В Новосибирске на этой неделе к зданию на Орджоникидзе, 18 приехали несколько пожарных машин и скорая помощь. Пожар произошел на 6 этаже.

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Новосибирск МЧС Пожар Баня
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