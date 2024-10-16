В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России — собрали всё, что известно

В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. Он погиб прямо за рулем во время движения.
— Сегодня около 9 часов утра в д. Меленки городского округа Солнечногорск в автомобиле обнаружен труп 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, — сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.
За рулем был Никита Кленков, передает РБК. Меньше недели назад он вернулся из зоны СВО. По данным Mash, на момент убийства он был в должности офицера ВС РФ и работал заместителем начальника одной из воинских частей. Наши коллеги из MSK1.RU попытались связаться с его женой Еленой, однако этого не удалось сделать.
Telegram-канал сообщает, что убили его тремя выстрелами в боковое стекло машины. Всего по автомобилю выпустили восемь пуль. Сам кроссовер в это время двигался по дороге. Когда водитель погиб, машина продолжила ехать и врезалась в забор.
Предполагается, что убийца поджидал его. Когда машина офицера заехала в деревню Меленки (Солнечногорский район), неизвестный открыл огонь. Вероятнее всего, он тоже ехал на машине и расстрелял офицера из своего окна. Baza передает, что преступник сразу же скрылся. Силовики объявили план «Перехват».
На месте пришествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают автомобиль убитого и допрашивают свидетелей.
После инцидента СК возбудил уголовное дело по двум статьям: об убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По первой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.