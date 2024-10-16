В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России — собрали всё, что известно

После этого машина врезалась в забор Источник: Прокуратура Московской области / T.me











В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. Он погиб прямо за рулем во время движения.

— Сегодня около 9 часов утра в д. Меленки городского округа Солнечногорск в автомобиле обнаружен труп 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, — сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

За рулем был Никита Кленков, передает РБК. Меньше недели назад он вернулся из зоны СВО. По данным Mash, на момент убийства он был в должности офицера ВС РФ и работал заместителем начальника одной из воинских частей. Наши коллеги из MSK1.RU попытались связаться с его женой Еленой, однако этого не удалось сделать.

Telegram-канал сообщает, что убили его тремя выстрелами в боковое стекло машины. Всего по автомобилю выпустили восемь пуль. Сам кроссовер в это время двигался по дороге. Когда водитель погиб, машина продолжила ехать и врезалась в забор.

Предполагается, что убийца поджидал его. Когда машина офицера заехала в деревню Меленки (Солнечногорский район), неизвестный открыл огонь. Вероятнее всего, он тоже ехал на машине и расстрелял офицера из своего окна. Baza передает, что преступник сразу же скрылся. Силовики объявили план «Перехват».

На месте пришествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают автомобиль убитого и допрашивают свидетелей.

Кадры с места стрельбы Источник: ГСУ СК России по Московской области / T.me