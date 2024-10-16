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Происшествия В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России — собрали всё, что известно

В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России — собрали всё, что известно

Его убили прямо во время движения

1 788
49 комментариев

После этого машина врезалась в забор

В Подмосковье расстреляли машину офицера Вооруженных сил России. Он погиб прямо за рулем во время движения.

— Сегодня около 9 часов утра в д. Меленки городского округа Солнечногорск в автомобиле обнаружен труп 44-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, — сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

За рулем был Никита Кленков, передает РБК. Меньше недели назад он вернулся из зоны СВО. По данным Mash, на момент убийства он был в должности офицера ВС РФ и работал заместителем начальника одной из воинских частей. Наши коллеги из MSK1.RU попытались связаться с его женой Еленой, однако этого не удалось сделать.

Telegram-канал сообщает, что убили его тремя выстрелами в боковое стекло машины. Всего по автомобилю выпустили восемь пуль. Сам кроссовер в это время двигался по дороге. Когда водитель погиб, машина продолжила ехать и врезалась в забор.

Предполагается, что убийца поджидал его. Когда машина офицера заехала в деревню Меленки (Солнечногорский район), неизвестный открыл огонь. Вероятнее всего, он тоже ехал на машине и расстрелял офицера из своего окна. Baza передает, что преступник сразу же скрылся. Силовики объявили план «Перехват».

На месте пришествия работают следователи и криминалисты. Они осматривают автомобиль убитого и допрашивают свидетелей.

Кадры с места стрельбы

После инцидента СК возбудил уголовное дело по двум статьям: об убийстве из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). По первой статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Комментарии
49
275006922
10 минут
Не 90е! Твёрдо и четко! Осталось только ещё рубрику вести: "убийство недели"
petriot
57 минут
был в звании офицера ВС РФ... Сильно!
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