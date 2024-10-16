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Происшествия эксклюзив В Томске мужчина выстрелил из оружия по детям на самокатах — что об этом известно

В Томске мужчина выстрелил из оружия по детям на самокатах — что об этом известно

По словам главы дома, выстрел произвели из охотничьего ружья

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4 комментария

Маленькие самокатчики внимательно исследовали дыру в асфальте

15 октября Томск взволновала новость о том, что накануне вечером неизвестный выстрелил из оружия по детям на самокатах. В инциденте больше всех пострадал асфальт. Несмотря на это полиция начала проверку.

Журналист NGS70.RU выехал на место происшествия и поговорил с жильцами.

телеграм-канал «Регион-70»

Изначально в соцсетях и в полиции сообщали, что стрельба произошла на улице Вокзальной, но, как выяснилось позже, произошёл инцидент в районе многоэтажки на Железнодорожной, 28.

Этим утром во дворе многоподъездного п-образного дома работала полиция, а местные с интересом за этим наблюдали. Как корреспонденту удалось выяснить на месте, многие жильцы вообще ничего не знали о стрельбе.

Во дворе дома стоит полицейская машина

Кто стрелял по самокатчикам в Томске?

— Я вообще ничего не слышала. Вот теперь стою и наблюдаю, что они [полицейские] там делают, — рассказала журналисту NGS70.RU одна из местных жительниц.

Про стрельбу по мальчикам-самокатчикам еще одна женщина узнала от журналиста.

— Да вы что? Какой ужас! Да, дети тут шумные. И на самокатах катаются, и на велосипедах. Кричат, визжат и матерятся, но это же не дело — стрелять по ним, — сообщила жительница многоквартирника.

Маленькие самокатчики внимательно исследовали дыру в асфальте

По словам главы дома на Железнодорожной, 28 Александра Валерьевича, стрелка уже задержали по горячим следам. Им оказался мужчина, который проживает в этом доме. Тот самый выстрел по мальчикам на самокатах он произвёл из охотничьего ружья.

Выстрел из ружья был сделан с третьего или с четвертого этажа многоквартирника на Железнодорожной, 28

— Там бумажные пыжи лежат. Видно, что с короткого расстояния стрелял. Ну вот он как раз по этой траектории полетел и пыжи остались на месте. Если бы он стрелял из дома напротив, то не достал бы. Они бы упали где-то рядом, — рассказал глава дома.

Александр Валерьевич подтвердил слова местных о том, что дети любят пошуметь во дворе, потому что в свободное время им банально нечем заняться. А самое печальное, что рядом с домами нет никакой инфраструктуры для игр и активного отдыха.

— Представляете самокат вот этот? Железякой об бетон под окнами стучали. Конечно, стрелять по детям — это не выход. Мог бы воду на них вылить или яйцами бросить. А он выбрал стрелять. Ну придурок, что тут ещё сказать? — подытожил собеседник.

В полиции NGS70.RU сообщили, что полицейские установили мужчину, который, по предварительным данным, стрелял по самокатчикам. Расследование продолжается. По его результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В октябре жительница Новосибирска заявила о том, что неизвестные обстреляли окна дома на Ключ-Камышевском плато. Полицейские проводят проверку.

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Как вы справляетесь с соседями, которые вам мешают? Расскажите в комментариях

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Томск Стрельба по самокатчикам полиция Стрельба Дети
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Комментарии
5
жму 200
39 минут
дети были в СССР, сейчас тиктошнотворные личины яжмамашек😉🤣🤣
Гость
30 минут
По другому то они не понимают.
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