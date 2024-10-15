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Происшествия В Москве при взрыве автомобиля пострадал ресторатор — у него был бизнес в Новосибирске

В Москве при взрыве автомобиля пострадал ресторатор — у него был бизнес в Новосибирске

Компания упоминается в нескольких товарных знаках

2 039
6 комментариев

Машина была на улице Профсоюзной

Утром 15 октября в Москве на Профсоюзной улице взорвался автомобиль Tank. В результате пострадали трое, как сообщили в MSK1.RU со ссылкой на агентство «Москва», внедорожник принадлежит предпринимателю Виктору Мишачеву. Выяснилось, что он имеет долю в компании из Новосибирска.

Данные об этом имеются на сайте «Контур.Фокус». По информации сервиса, Виктор Мишачев числится соучредителем ООО «Бар тайм НСК» — в 2015 году юрлицо ликвидировали. Предприятие зарегистрировано в Новосибирске и занималось деятельностью ресторанов. Компания упоминается в нескольких товарных знаках, в том числе «Бар „Гадкий койот“ и Coyote UGLY.

По данным «Контур. Фокус», Виктор Мишачев числится руководителем 6 организаций, еще в 18— участником. Некоторые из предприятий прекратили деятельность. Бизнесмен имеет доли, в частности, в ООО «Шейкер Групп», ООО «Тайм Бар СПБ», «Бар Тайм МСК».

Наши коллеги из MSK1.RU рассказали, что 44-летний Виктор Мишачев родился в Москве. Предприниматель женат, у него есть 6-летний сын. Вместе с ребенком, по данным журналистов, он подошел к автомобилю, когда произошел взрыв — мальчик пострадал.

Бизнесмен владеет ресторанным холдингом «Шейкер групп», в который входит несколько предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сингапуре и Кёльне. Первым проектом группы стал бар «Гадкий койот» в Москве.

Известно, что из-за происшествия СК возбудил уголовное дело. Подозреваемого ищут. ВСе, что известно о ситуации, наши коллеги собрали в одном сюжете.

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Комментарии
6
Grape Reflection 🍇
36 минут
Зеленский за это ответит!
Гость
1 час
Натуральные 90-е.
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