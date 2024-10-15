В Москве при взрыве автомобиля пострадал ресторатор — у него был бизнес в Новосибирске

Машина была на улице Профсоюзной Источник: Столичный СК / T.me











Утром 15 октября в Москве на Профсоюзной улице взорвался автомобиль Tank. В результате пострадали трое, как сообщили в MSK1.RU со ссылкой на агентство «Москва», внедорожник принадлежит предпринимателю Виктору Мишачеву. Выяснилось, что он имеет долю в компании из Новосибирска.

Данные об этом имеются на сайте «Контур.Фокус». По информации сервиса, Виктор Мишачев числится соучредителем ООО «Бар тайм НСК» — в 2015 году юрлицо ликвидировали. Предприятие зарегистрировано в Новосибирске и занималось деятельностью ресторанов. Компания упоминается в нескольких товарных знаках, в том числе «Бар „Гадкий койот“ и Coyote UGLY.

По данным «Контур. Фокус», Виктор Мишачев числится руководителем 6 организаций, еще в 18— участником. Некоторые из предприятий прекратили деятельность. Бизнесмен имеет доли, в частности, в ООО «Шейкер Групп», ООО «Тайм Бар СПБ», «Бар Тайм МСК».

Наши коллеги из MSK1.RU рассказали, что 44-летний Виктор Мишачев родился в Москве. Предприниматель женат, у него есть 6-летний сын. Вместе с ребенком, по данным журналистов, он подошел к автомобилю, когда произошел взрыв — мальчик пострадал.

Бизнесмен владеет ресторанным холдингом «Шейкер групп», в который входит несколько предприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сингапуре и Кёльне. Первым проектом группы стал бар «Гадкий койот» в Москве.