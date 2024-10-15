«Продолжается эвакуация»: туриста со сломанной ногой доставили в больницу на Алтае

В Республике Алтай еще одного пострадавшего при камнепаде туриста доставили в больницу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.
В ведомстве напомнили, что днем раннее, 14 октября, туристическая группа попала под камнепад — на месте погибла 18-летняя девушка, также травмы получила еще одна девушка, ее увезли в больницу ранее.
Травмирован оказался и парень. По данным источника НГС, у молодого человека сломано бедро.
— На данный момент проводится эвакуация оставшихся членов группы и тела погибшей. Также ранее с места происшествия борт Центра медицины катастроф региона эвакуировал второго пострадавшего в республиканскую больницу, — сообщили в ведомстве.
Ранее НГС связался с отцом пострадавшего парня — он сообщил, что сын занимался сплавами, в горы пошел в первый раз.
После смертельного камнепада группа разделилась на две части: одни туристы ушли к спасателям, другие остались с телом погибшей и пострадавшим парнем.
Всего в туристическую группу входили 12 человек. Все, что известно о трагедии, мы собрали в одном сюжете.