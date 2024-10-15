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Происшествия Гибель туристки под камнепадом «Продолжается эвакуация»: туриста со сломанной ногой доставили в больницу на Алтае

«Продолжается эвакуация»: туриста со сломанной ногой доставили в больницу на Алтае

Тело погибшей девушки все еще эвакуируют

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Трагедия произошла 14 октября

В Республике Алтай еще одного пострадавшего при камнепаде туриста доставили в больницу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве напомнили, что днем раннее, 14 октября, туристическая группа попала под камнепад — на месте погибла 18-летняя девушка, также травмы получила еще одна девушка, ее увезли в больницу ранее.

Травмирован оказался и парень. По данным источника НГС, у молодого человека сломано бедро.

— На данный момент проводится эвакуация оставшихся членов группы и тела погибшей. Также ранее с места происшествия борт Центра медицины катастроф региона эвакуировал второго пострадавшего в республиканскую больницу, — сообщили в ведомстве.

Ранее НГС связался с отцом пострадавшего парня — он сообщил, что сын занимался сплавами, в горы пошел в первый раз.

После смертельного камнепада группа разделилась на две части: одни туристы ушли к спасателям, другие остались с телом погибшей и пострадавшим парнем.

Всего в туристическую группу входили 12 человек. Все, что известно о трагедии, мы собрали в одном сюжете.

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Турист Республика Алтай Больница
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Комментарии
1
Коляныч 2.0
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В Курской области из дох Канивец Богдан, позировавший у Пятерочки в Судже. -Пакет брать будете? -Будет.
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