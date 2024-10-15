«Продолжается эвакуация»: туриста со сломанной ногой доставили в больницу на Алтае

Трагедия произошла 14 октября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Республике Алтай еще одного пострадавшего при камнепаде туриста доставили в больницу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве напомнили, что днем раннее, 14 октября, туристическая группа попала под камнепад — на месте погибла 18-летняя девушка, также травмы получила еще одна девушка, ее увезли в больницу ранее.

Травмирован оказался и парень. По данным источника НГС, у молодого человека сломано бедро.

— На данный момент проводится эвакуация оставшихся членов группы и тела погибшей. Также ранее с места происшествия борт Центра медицины катастроф региона эвакуировал второго пострадавшего в республиканскую больницу, — сообщили в ведомстве.

Ранее НГС связался с отцом пострадавшего парня — он сообщил, что сын занимался сплавами, в горы пошел в первый раз.

После смертельного камнепада группа разделилась на две части: одни туристы ушли к спасателям, другие остались с телом погибшей и пострадавшим парнем.