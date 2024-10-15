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Происшествия Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об отставке — новосибирец руководил ведомством 6 лет

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об отставке — новосибирец руководил ведомством 6 лет

Об этом сообщили на сайте комитета

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3 комментария

Станислав Поздняков родился в 1973 году в Новосибирске

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об уходе с поста. Заявление главы организации опубликовали на сайте ОКР.

В сообщении сказано, что «геополитические вызовы», с которыми столкнулась страна, диктуют необходимость «оптимизации и централизации управления ключевыми сферами деятельности», в том числе спортом высших достижений.

— Для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды, — сказано в заявлении.

Станислав Поздняков надеется, что Исполком ОКР на следующем заседании, 7 ноября, поддержит его предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства комитета.

Станислав Поздняков родился в 1973 году в Новосибирске. Он занимает пост президента Олимпийского комитета России с 29 мая 2018 года.

Спортсмен имеет звания заслуженного мастера спорта СССР 1992 года и России в 1996 году. В частности, он является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. Поздняков, по данным комитета, выступал за ЦСКА, в 2005–2010 года был депутатом «Новосибирского областного совета народных депутатов» и членом фракции «Единая Россия». С 2016 по 2018 год Станислав работал первым вице-президентом Олимпийского комитета России.

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Станислав Поздняков также является отцом олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

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Комментарии
3
Почётный гражданин Левосибирска
5 минут
Чем занимается ОКР, если наших спортсменов на Олимпиады не пускают? Расформировать для экономии бюджетных денег.
Гость
5 минут
Все правильно: нет олимпиады - и комитет не нужон!
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