«Всех трясло, все были голодные»: алтайский альпинист помог найти пропавших туристов по геометке

Спасатели выдвинулись спасать туристов сегодня утром Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Альпинист Бауржан Какиев из Республики Алтай помогал спасателям искать туристов, которые попали под камнепад недалеко от села Акташ. Мужчину называют организатором турпохода, но он опроверг эту информацию.

14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. В результате ЧП погибла 18-летняя девушка из Бердска.

Корреспондент НГС дозвонился до администрации Акташского сельского поселения.

— Знаем не больше вашего. Местные жители говорят, что организатором похода является местный житель с фамилией Какиев, — ответили в администрации.

По данным сервиса «RusProfile», Бауржан Какиев является гендиректором ООО «Баур», которое занимается деятельностью туроператора в Республике Алтай.

КВ разговоре с НГС Бауржан Какиев заявил, что организатором похода не является, но при этом помогал спасателям в поисках туристов.

— Я альпинист. На меня вышли ребята из Новосибирска и попросили оказать содействие спасателям, потому что я очень хорошо знаю эту территорию. Я помог определить местоположение ребят по геометке, которую они оставили, — объяснил НГС мужчина.

По словам Бауржана Какиева, он вместе со спасателями встретил часть группы туристов, которые смогли спуститься самостоятельно.

— Их всех трясло, все были голодные. Я помог им разместиться в Акташе, сводил в кафе поесть. Девушку, которая в больнице с сотрясением мозга, посадил к себе в автомобиль, — продолжает альпинист.

Мужчина добавил, что спасатели вышли на поиски второй части группы сегодня примерно в 8:00 утра. Он выразил уверенность, что до конца дня эвакуация туристов будет проведена.