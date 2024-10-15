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Происшествия Гибель туристки под камнепадом «Всех трясло, все были голодные»: алтайский альпинист помог найти пропавших туристов по геометке

«Всех трясло, все были голодные»: алтайский альпинист помог найти пропавших туристов по геометке

По словам мужчины, спасатели обратились к нему за помощью

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Спасатели выдвинулись спасать туристов сегодня утром

Альпинист Бауржан Какиев из Республики Алтай помогал спасателям искать туристов, которые попали под камнепад недалеко от села Акташ. Мужчину называют организатором турпохода, но он опроверг эту информацию.

14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района туристическая группа из 12 человек попала под камнепад. В результате ЧП погибла 18-летняя девушка из Бердска.

Корреспондент НГС дозвонился до администрации Акташского сельского поселения.

— Знаем не больше вашего. Местные жители говорят, что организатором похода является местный житель с фамилией Какиев, — ответили в администрации.

По данным сервиса «RusProfile», Бауржан Какиев является гендиректором ООО «Баур», которое занимается деятельностью туроператора в Республике Алтай.

КВ разговоре с НГС Бауржан Какиев заявил, что организатором похода не является, но при этом помогал спасателям в поисках туристов.

— Я альпинист. На меня вышли ребята из Новосибирска и попросили оказать содействие спасателям, потому что я очень хорошо знаю эту территорию. Я помог определить местоположение ребят по геометке, которую они оставили, — объяснил НГС мужчина.

По словам Бауржана Какиева, он вместе со спасателями встретил часть группы туристов, которые смогли спуститься самостоятельно.

— Их всех трясло, все были голодные. Я помог им разместиться в Акташе, сводил в кафе поесть. Девушку, которая в больнице с сотрясением мозга, посадил к себе в автомобиль, — продолжает альпинист.

Мужчина добавил, что спасатели вышли на поиски второй части группы сегодня примерно в 8:00 утра. Он выразил уверенность, что до конца дня эвакуация туристов будет проведена.

Ранее НГС писал, что тело погибшей на Алтае студентки отправят на экспертизу.

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