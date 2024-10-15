«Сфотографировались в начале»: жительница Алтая — о том, как туристы отправились в смертельный поход

— Я их видела издалека 13 октября, около 10-ти или 11-ти утра. У нас база стоит на точке, которая, наверное, стартовая была у них в маршруте. У них же пеший маршрут был разработан. Они из Акташа вышли 13-го, должны были спуститься в Курае через неделю, 20-го числа. Они в палатках жили. У них палатки с собой были, казематы. Они сфотографировались в начале похода дружно и пошли. МЧС ведет спасательную операцию, мы следим, очень переживаем. Эта местность очень труднодоступна, поэтому спасательная операция длится так долго, — рассказала Екатерина Арбанакова.