«Сфотографировались в начале»: жительница Алтая — о том, как туристы отправились в смертельный поход

Туристы из Новосибирской области, которые попали под камнепад в Горном Алтае, должны были завершить свой поход 20 октября. Перед тем, как выдвинуться в горы они прошли мимо местной турбазы.
Как рассказала НГС представитель турбазы «Красные ворота» Екатерина Арбанакова, туристы проходили мимо турбазы 13 октября. По ее словам, их было 12 человек, как и было заявлено в маршрутном листе.
— Я их видела издалека 13 октября, около 10-ти или 11-ти утра. У нас база стоит на точке, которая, наверное, стартовая была у них в маршруте. У них же пеший маршрут был разработан. Они из Акташа вышли 13-го, должны были спуститься в Курае через неделю, 20-го числа. Они в палатках жили. У них палатки с собой были, казематы. Они сфотографировались в начале похода дружно и пошли. МЧС ведет спасательную операцию, мы следим, очень переживаем. Эта местность очень труднодоступна, поэтому спасательная операция длится так долго, — рассказала Екатерина Арбанакова.
Во время похода 18-летняя студентка из Бердска Новосибирской области погибла. Еще два человека пострадали. Следите за новостями по этой ссылке. Они будут дополняться.