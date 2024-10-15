Тело до сих пор не удалось спустить: что известно о новосибирской студентке, которая погибла под камнепадом

Девушке было 18 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, соцсети











В Республике Алтай недалеко от села Акташ погибла выпускница бердской школы Ксения (имя изменено). Известно, что она была отличницей учебы.

Трагедия произошла накануне, 14 октября, в 10 километрах от села Акташ. На перевале группа туристов попала под камнепад. Спасти сибирячку не удалось.

Девушка закончила школу в этом году с отличием, ее наградили «За особые успехи в учении». Ксения участвовала в областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Также она занималась шахматами.

Как сообщил источник НГС, в день трагедии она была в походе с группой студентов НГУ из 12 человек. Пока тело погибшей не удалось спустить.

Следственный комитет по Республике Алтай проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.