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Тургруппа студентов из Новосибирска попала под камнепад

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Происшествия Гибель туристки под камнепадом Тело до сих пор не удалось спустить: что известно о новосибирской студентке, которая погибла под камнепадом

Тело до сих пор не удалось спустить: что известно о новосибирской студентке, которая погибла под камнепадом

Погибшая под камнепадом новосибирская студентка остается в горах Алтая

3 542
10 комментариев

Девушке было 18 лет

В Республике Алтай недалеко от села Акташ погибла выпускница бердской школы Ксения (имя изменено). Известно, что она была отличницей учебы.

Трагедия произошла накануне, 14 октября, в 10 километрах от села Акташ. На перевале группа туристов попала под камнепад. Спасти сибирячку не удалось.

Девушка закончила школу в этом году с отличием, ее наградили «За особые успехи в учении». Ксения участвовала в областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Также она занималась шахматами.

Как сообщил источник НГС, в день трагедии она была в походе с группой студентов НГУ из 12 человек. Пока тело погибшей не удалось спустить.

Следственный комитет по Республике Алтай проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

НГС рассказывает в онлайн-трансляции, что известно о трагедии на Алтае.

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Комментарии
10
Татьяна 53
1 минута
Соболезнование родным.
Гость
23 минуты
А чё избирательно замыливают лица, я чёт принцип не пойму, и зачем вообще тогда фотку выставлять если лица не видно, с таким успехом кого угодно фотку можно выставить!?
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