Стендап-комика Дмитрия Гаврилова наказали за шутки про армию России. Что известно о резонансном деле

Источник: Городские порталы

Комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ. История закрутилась в начале сентября, когда силовики задержали его перед концертом и отправили в спецприемник. Гаврилов вышел и ждал заседания по новому административному делу.

Дмитрий Гаврилов известен своим участием в шоу «Открытый микрофон», Stand-up, «Разгоны» и других. Комик активно выступал в России, но уехал из страны, когда была объявлена мобилизация. В Грузии Гаврилов продолжал давать концерты, но в 2024 году объявил о новом туре по России.

8 сентября должен был состояться его концерт в родном Нижнем Новгороде. Однако перед выступлением к нему нагрянули силовики. Поводом для задержания стало «унижение человеческого достоинства по национальности и происхождению», которое усмотрели в одном из роликов Гаврилова, размещенном на YouTube.

На комика возбудили административное дело и назначили 13 суток ареста в одном из городских спецприемников. Гаврилов вышел на свободу в конце сентября.